Libertarias y halcones: los nombres para liderar un Anses, la Casa de Sarmiento y la sede de Trabajo

Sin embargo, pese a que los nombramientos están definidos, todavía no acceden a los puestos. Hay retrasos en las designaciones formales por la reorganización del Estado nacional. Sin ir más lejos, hace una semana el presidente Javier Milei decidió cerrar el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Fuentes de La Libertad Avanza en San Juan dijeron a este diario los nombres de las dirigentes que tienen todas las fichas para liderar áreas de la Nación con representación en la provincia.

Son tres mujeres: la excandidata a la intendencia de Rivadavia, Graciela Verón, irá a la oficina Bicentenario de la Anses; la excandidata al Parlamento del Mercosur, Lucía González, dirigirá la Casa de Sarmiento: y la ex precandidata a la diputación nacional por Patricia Bullrich, María Eugenia Raverta, estará en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Son puestos asignados a socios relevantes en el armado de Milei en la provincia. Las dos primeras dirigentes están enroladas en la agrupación Ideas de la Libertad, de Carlos Montiveros. En tanto, la tercera jugó un rol importante en la campaña previa al balotaje, luego que Bullrich respaldó al actual Presidente.

Estos tres nombres ya están definidos en la cabeza de los operadores de La Libertad Avanza. No obstante, aún no hay un decreto formal que los respalde. Incluso, están sujetos a cambios, en tanto el Presidente decida o no suprimir reparticiones públicas. Es el caso del Enacom. La excandidata a la Gobernación por el Partido Libertario, Yolanda Agüero, perfilaba para ese cargo. Pero Milei cerró todas las sedes provinciales.

Según dijeron las fuentes, hay retrasos en las designaciones formales. En los próximos días habrá novedades. De momento, ya fueron nombrados: el excandidato a la Gobernación por Acción por una Democracia Nueva e Ideas de la Libertad, Agustín Ramírez, en la Udai San Juan de la Anses, la principal de la provincia; también Rafael "Nino" Claros, en el Pami.

A su vez, hay dos orreguistas en cargos nacionales fruto de un acuerdo entre el gobernador Marcelo Orrego y el representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc. En el Noveno Distrito Federal de Vialidad Nacional estará Enrique Manni, ex titular de Vialidad Provincial y en la sede Anses de Rawson figurará José Manuel Ruiz Delgado.