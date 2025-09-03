Las perlitas del multitudinario acto de Orrego en el Julio Mocora

El Club Julio Mocora fue el escenario elegido por el gobernador Marcelo Orrego para “subir al ring” a sus tres candidatos a diputados nacionales: Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. El acto, que convocó a una multitud, dejó tres perlitas que no pasaron desapercibidas.

La primera fue la fuerte impronta del color naranja, presente en remeras, cartelería, pancartas y hasta en la vestimenta del propio Orrego y sus candidatos. Todo bajo el lema “X San Juan”, que dominó el ambiente.

La segunda perlita la dieron los colectivos, que se concentraron en las inmediaciones del club para trasladar a militantes y simpatizantes desde distintos puntos de la provincia hasta el corazón del acto.

image

La tercera fue el jingle de campaña, que sonó con fuerza entre la militancia. La canción repetía la frase “Por San Juan, por Marcelo y por Fabián…” y sumaba la consigna “votá a la X”, en alusión tanto al lema como a la boleta única de papel que se usará en octubre.