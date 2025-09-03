jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este miércoles

Las perlitas del multitudinario acto de Orrego en el Julio Mocora

El gobernador Marcelo Orrego presentó a sus candidatos rumbo a las legislativas y dejó varios detalles que marcaron la jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-03 at 9.12.27 PM

El Club Julio Mocora fue el escenario elegido por el gobernador Marcelo Orrego para “subir al ring” a sus tres candidatos a diputados nacionales: Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. El acto, que convocó a una multitud, dejó tres perlitas que no pasaron desapercibidas.

Lee además
orrego lanzo a los candidatos por san juan en un multitudinario acto en capital
En el Mocoroa

Orrego lanzó a los candidatos Por San Juan en un multitudinario acto en Capital
laura palma, en off the record: discipula de orrego, su gestion en el ministerio y el analisis de su futuro politico
Streaming de Tiempo

Laura Palma, en Off the record: "discípula" de Orrego, su gestión en el ministerio y el análisis de su futuro político

La primera fue la fuerte impronta del color naranja, presente en remeras, cartelería, pancartas y hasta en la vestimenta del propio Orrego y sus candidatos. Todo bajo el lema “X San Juan”, que dominó el ambiente.

La segunda perlita la dieron los colectivos, que se concentraron en las inmediaciones del club para trasladar a militantes y simpatizantes desde distintos puntos de la provincia hasta el corazón del acto.

image

La tercera fue el jingle de campaña, que sonó con fuerza entre la militancia. La canción repetía la frase “Por San Juan, por Marcelo y por Fabián…” y sumaba la consigna “votá a la X”, en alusión tanto al lema como a la boleta única de papel que se usará en octubre.

Temas
Seguí leyendo

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

El cierre de campaña libertario en Buenos Aires terminó en enfrentamientos, heridos y detenidos

Milei cerró la campaña bonaerense libertaria, reconoció un "empate técnico", y afirmó que "el kirchnerismo está dispuesto a todo"

Antes de partir a EEUU, Milei reunió al gabinete y dejó órdenes muy claras

Martín Redrado acusó a Luli Salazar de "extorsión"

El gobierno oficializó la restitución de normas e institutos, tras la derrota parlamentaria de la desregulación

El Senado sesiona este jueves, y la oposición buscará rechazar el veto a las mejores en subsidios por discapacidad de Javier Milei

Un gobernador presentará un amparo para que se recorten las pensiones por discapacidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno de san juan busca recuperar terrenos agricolas en medano de oro: lotes usurpados con quinchos y piletas
Trastienda de un escándalo

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita
Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales
Mirá el video

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales

Te Puede Interesar

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Por Natalia Caballero
Tras la dura sanción a los pibes de Marquesado, la Liga rechazó el pedido de ablandar el castigo
Violencia en el fútbol

Tras la dura sanción a los pibes de Marquesado, la Liga rechazó el pedido de "ablandar" el castigo

Orrego lanzó a los candidatos Por San Juan en un multitudinario acto en Capital
En el Mocoroa

Orrego lanzó a los candidatos Por San Juan en un multitudinario acto en Capital

Jueves templado en San Juan: del frío matinal a una tarde con tímidos destellos de sol
Clima

Jueves templado en San Juan: del frío matinal a una tarde con tímidos destellos de sol

Milei cerró la campaña bonaerense libertaria, reconoció un empate técnico, y afirmó que el kirchnerismo está dispuesto a todo
Mensaje

Milei cerró la campaña bonaerense libertaria, reconoció un "empate técnico", y afirmó que "el kirchnerismo está dispuesto a todo"