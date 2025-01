La trastienda de la ruptura de bloque en Chimbas: presiones, familiares y "deslealtad"

El exgobernador le dio el gusto. Luna jugó y obtuvo 3.806 votos con una campaña que estuvo marcada por una estrategia muy cuestionada interna y externamente: el lanzamiento del plan Pasaporte al Hogar, para "concretar el sueño de la casa propia". Los chimberos llenaban una planilla con sus datos a cambio de la gestión para acceder a una "vivienda digna y propia".

image.png

En ese momento, días antes de las elecciones del 14 de mayo del 2023, el responsable del IPV, Marcelo Yornet, aclaró: "El poder llegar a una vivienda de esa manera es un engaño. Ese caudal de gente a la que ellos están haciendo firmar debe saber que la metodología de entrega de viviendas no es así". No obstante, el caudal de votos de Luna permitió que ingresara al Concejo Deliberante el primer candidato a concejal de su lista, justamente Cano. El edil arrancó la función como aliado de la intendenta Daniela Rodríguez y del exintendente Fabián Gramajo, pero después acusó falta de diálogo y transparencia.

Por eso, tomó la decisión de abandonar el bloque mayoritario del Chimbas Te Quiero, compuesto por Noelia Tortarolo, Ariel Rivero, Leonela Yúdica, Ivana Cortez, María Antonio Arredondo y Augusto Neyra. "Lamentablemente debo decir que jamás se me convocó, jamás se me hizo parte ni se me consultaron las decisiones que se tomaron junto al ejecutivo, al que en más de una oportunidad hice saber esta situación", escribió Cano en un comunicado que publicó en redes sociales. Decidió abrir el nuevo monobloque, Por Vos, justo el día anterior al tratamiento del Presupesto 2025.

image.png

Fuentes del Deliberante indicaron que hubo "falta de transparencia y buena fe" y que la actitud de Cano fue "ajena a los valores del Chimbas Te Quiero". En ese sentido, aseguraron que el concejal tuvo una reunión con la intendenta y que le exigió diez contratos a cambio de votar a favor el Presupuesto. "Presionó y casi deja sin Presupuesto a los chimberos. Podía dejarlos sin fondos suficientes para la seguridad, la iluminación y las obras", dijeron. Es más, las fuentes difundieron información de alto voltaje. "Habla de transparencia y tenía a la familia en el Concejo", afirmaron.

Según las fuentes, en un principio Cano contrató a Melina Cano (hermana) y Samuel Luna Font (hermano de Luna). Y después, ante la presión de la militancia, cambiaron el contrato a una joven, identifiada como Abril Córdoba Pereira. No obstante, con el nacimiento de un nuevo bloque, pierde la estructura. Es decir, no podrá incorporar personal que lo asista. "Él mismo votó la ordenanza que no le permite tener gente", indicaron desde el Concejo Deliberante.

En tanto, el sector de José Luis Gioja desconoció la jugada y no respondió por Cano. "No están muy comprometidos con Gioja. No me sorprende que en cualquier momento tomen un giro 'independiente' que les permita negociar en el futuro con otro sector", dijo un colaborador permanente del exgobernador. Otro dirigente del mismo espacio explicó que es una "situación complicada" porque "prima la enemistad con Gramajo" y consideró que la Municipalidad no lo incorporó a las decisiones.

Sin título.jpg

De todas formas, reconocieron que "jugó solo" y que Cano puede buscar la apertura de canales de diálogo con el orreguismo, en tal caso habría "deslealtad".

Por algo nombró al monobloque Por Vos y no San Juan Vuelve, el sello del Flaco. Incluso en una publicación en Facebook, el concejal escribió que Santa Lucía era un modelo para Chimbas. "Acompañé al intendente de Santa Lucia, Juan José Orrego, y a mis pares Concejales en el inicio de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. En su discurso, escuchamos lo que se puede ver cuando transitamos por nuestro vecino departamento y deseamos para Chimbas el mismo progreso que se puede apreciar en Santa Lucia", posteó.

Sea como sea, el oficialismo está en alerta. Cano finalmente votó a favor del Presupuesto 2025. Pero su caso expuso la nueva conformación del Deliberante después de la licencia de Noelia Tortarolo como presidenta del cuerpo. Sin ella, quedaron con cinco ediles, exactamente la mitad del Concejo. El resto está compuesto -por efecto de la ley de lemas- por dos ediles de Cambia San Juan, Eduardo Rodríguez y Eduardo Núñez, por la libertaria Griselda Chávez, y ahora por Cano de manera individual. Para las leyes clave, como el Presupuesto, que necesitó dos tercios para la aprobación, tendrán que negociar.