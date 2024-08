La terna para designar fiscal de Estado de San Juan se hace esperar

En San Juan hay varios cargos judiciales en pugna a punto de resolverse y uno en particular, que es el de Fiscal de Estado, que tiene rango constitucional y amplia vinculación con el gobernador de turno, está en medio de un concurso que no avanzó todavía en la parte fundamental: definir los tres preseleccionados que irán a consideración de la Cámara de Diputados local. En el Consejo de la Magistratura todavía no definen la terna y no hay fecha para hacerlo, según dijeron a Tiempo de San Juan fuentes de este organismo.