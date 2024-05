La Subsecretaría de Trabajo busca desactivar el paro de médicos en San Juan

"Nosotros, al disparar la conciliación obligatoria de un grupo específico, ellos no deberían hacer paro. Ahora, si lo hacen, nosotros veremos si se declara ilegal o no, y de base a eso se les descontará o no", dijo el subsecretario de Trabajo de San Juan, Franco Marchese sobre la medida de fuerza dispuesta por los médicos para este lunes en San Juan, en medio de un plan de lucha salarial. Las acciones oficiales tienen la meta de desactivar el paro de los profesionales de la salud, en el ámbito de los centros sanitarios públicos.