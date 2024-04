En un mes, denunciaron más de 300 médicos sanjuaninos por cobrar plus al recibir OSP

Fidelización de prestadores y proveedores es el programa bajo el cual se busca eliminar el cobro de plus. Para ello, en la obra social se recepcionan denuncias y reclamos de parte de afiliados sobre profesionales que incurren en esta práctica, y en caso de ser confirmado, el médico pasa al padrón de profesionales no fidelizados, donde continúa brindando la prestación a la OSP, pero solo recibirá el pago en base a los valores establecidos en 2024, que es de $9.550 para médico especialista y $8.000 para médico clínico.

Ante esto, el doctor Rodolfo Fasoli, interventor de la OSP, comentó a Tiempo de San Juan que hasta el viernes 5 de abril alrededor de 300 profesionales habían sido denunciados por cobro de plus. “Hoy seguro son más, porque ha aumentado mucho la cantidad de gente que se queja por el cobro de plus. Se paga un valor ético mínimo correspondiente y ellos lo siguen cobrando. Eso genera que más gente lo plantee a la obra social, por la página o de manera personal”, señaló el funcionario.

Este universo representa el 10% de la cantidad de médicos prestadores de la OSP, que totalizan unos 4.000 profesionales. Conforme a lo que precisó Fasoli, es un número que se había calculado para el primer mes de la puesta en marcha del programa, y no descartan que siga aumentando hasta entrar en una meseta a los 4 meses del lanzamiento.

En torno a qué tipo de especialidades están dentro del padrón de profesionales no fidelizados, Fasoli explicó que, si bien aún no lo tienen discriminado, hay de todo. Ante esto, recordó que el afiliado podrá conocer de primera mano si el profesional está o no cobrando plus consultando en la página de la Obra Social Provincia, en el apartado de prestadores.

Al momento del lanzamiento se habló de una implementación progresiva del promana, con una primera etapa contemplando consultas de especialidades y laboratorios de análisis clínicos. La próxima etapa, que evaluará internaciones, traslados y cirugías, se pondrá en marcha en mayo, conforme a lo que adelantó el funcionario provincial.

Cabe recordar que aquel profesional que pasa al padrón de prestadores no fidelizados, tendrá que aguardar un plazo de 9 meses para salir del mismo y cobrar a valores actuales. Durante ese periodo estaba recibiendo por consulta lo que se estableció a comienzo de año.

“El resultado de este proyecto se verá al cabo de dos o tres meses, donde estará depurado el padrón y desaparecerá esta eterna desconfianza hacia la obra social en referencia a los valores como corresponde. En un ambiente de confianza podemos mejorar los servicios para los afiliados. Ese es el único objetivo, no perseguir, sacar o castigar al profesional, sino que éste sea libre de elegir si quiere cobrar la diferencia o no. Si lo hace, percibirá los valores fijos establecidos a enero del 2024”, finalizó Fasoli.