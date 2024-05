En medio de reclamos, el ministro de Salud dijo que los médicos de San Juan son los mejores pagos del país

Ahondó diciendo que "hay cosas para mejorar. Pero en la escala nacional, San Juan está en una posición totalmente diferente. En el índice promedio estamos en el mejor sueldo a nivel nacional".

De acuerdo a lo expresado por el Ministro, hoy un médico que comienza en un cargo 924, sin antigüedad, gana 920.000 pesos aproximadamente, de bolsillo. Se suma un 4% anual de antigüedad, lo que el funcionario considera "elevado, muy bueno". Por su parte, un enfermero profesional en San Juan está cobrando en el sistema público alrededor de 800 mil pesos, en el caso promedio.

"¿Esto quiere decir que están perfectos los médicos? No, no, es obvio. Yo no voy por ese lado. Nosotros, el sueldo de un enfermero profesional de inicio es superado solamente por Tierra del Fuego", analizó Dobladez.

Sobre el paro anunciado por médicos y enfermeros, evaluó que se reunirá con el Ministerio de Economía y Hacienda, para llevar la inquietud de los sindicatos. "Pero yo creo, sinceramente, que no están dadas las condiciones para un paro, dado que se ha ido cediendo en la medida que se han podido. Tenemos una mesa de negociación permanente con ellos. No están dadas las condiciones para una medida de fuerza que en definitiva le afecta a la gente, al paciente. Pacientes con una necesidad, pacientes que tiene turnos quirúrgicos".

El ministro destacó que "considero que tengo muy buena relación con los gremios", Y afirmó que con el Sindicato Médico se conversa "dos o tres veces por semana, no tenemos un diálogo cortado ni siquiera alejado". A la vez destacó que "yo he participado en las reuniones de paritarias desde que hemos asumido todos los meses de paritarias que ha habido, he participado con ellos y el Ministerio de Hacienda para escucharlos y estar cerca de la parte sindical, porque no podemos estar lejos de ellos ,que no le suma nadie".

Agregó que en virtud de esas negociaciones fueron mejorando ítems dentro del recibo de sueldo como la generación de un decreto nuevo cambiando el nombre del ítem llamado COVID pero manteniendo ese porcentaje, de un 20% sobre el básico, hoy se llama "personal crítico". "El 31 de diciembre, lo renovamos, cambiamos el nombre para que no se relacionara más con el COVID y no perdieran ese derecho si seguíamos manteniendo el término COVID. Así que accedimos a eso, luego se pasó un monto fijo que ellos venían reclamando desde hace 14 años. Se pasó un monto alto, pero por un lado pasa el básico, todos los otros ítems que tiene un médico, 7 ítems, que van aumentando sobre el básico, por supuesto, sobre el básico, hace un montón".

Descontarán el día

Dobladez, tras decir que no están dadas las condiciones para un paro médico en San Juan, destacó que "una mesa de negociación siempre tiene que estar abierta, y más en estos momentos".

Respecto de si le va a descontar el día a los médicos que adhieran a la medida de fuerza, respondió que "eso lo vamos a decidir con Hacienda. Pero seguramente va a ser así".

Cómo se cubrirá el sistema si los médicos paran, el Ministro aclaró que al ser Salud un servicio esencial, deben quedar áreas cubiertas, como son el funcionamiento de urgencia, emergencias y guardia que debe ser continuo.

Los reclamos, a full

El Sindicato Médico de San Juan viene de cumplir un paro por 24 horas el 17 de mayo, y anunció otro para el lunes 27. De acuerdo a los dichos del gremialista Daniel Sanna, no aceptan lo ofrecido por el Gobierno de actualización salarial a la vez que se sienten "discriminados" porque el gobierno no dialoga con ellos como con el sector educativo.

Por su parte, ATSA San Juan anunció medidas de fuerzas de los enfermeros que arrancan este miércoles de 10 a 12 horas. El jueves habrá paro de actividades de 9 a 12 horas; mientras que el viernes se sostendrá la medida de fuerza, de 8 a 12 horas. Debido a que la salud es un servicio esencial, se mantendrán las guardias mínimas.