La situación económica, las obras, la OSP y dos anuncios: las 10 claves del discurso inicial de Marcelo Orrego

"En los próximos días vamos a profundizar el diagnóstico, ya con acceso a toda la información disponible, y nos comprometemos a dar a conocer el estado de situación en el que recibimos la provincia… Sepan que no me va a temblar la mano para tomar las medidas necesarias para afrontar estas problemáticas y hacer lo que San Juan necesita"

Educación:

"En cada decisión que tomemos, en cada política que implementemos, la educación será la protagonista, porque es a través de ella que construiremos un futuro de prosperidad y equidad. El desafío de nuestro gobierno es avanzar hacia un sistema educativo accesible, inclusivo y de calidad"

Obra pública:

"Somos conscientes de las definiciones tomadas por el presidente Milei. Por eso, vamos a luchar sin descanso para que las obras, y en especial las viviendas, sigan teniendo financiamiento nacional. Haremos más eficiente el gasto y buscaremos nuevas formas de financiamiento para que las obras que necesita San Juan se hagan realidad. Vamos a priorizar las obras más relevantes y de mayor impacto, para no gastar innecesariamente en obras que no son prioritarias en este momento"

Obra Social Provincia:

"Vamos a revisar en profundidad la situación de la Obra Social Provincia, que se encuentra en un estado de crisis profunda que afecta a una enorme cantidad de sanjuaninos y que se encuentra muy lejos de los estándares de servicio que pretendemos para nuestra gestión"

Seguridad:

"Fortaleceremos a la Policía de San Juan, no solo en términos de recursos materiales, sino también en capacitación y preparación profesional. Invertiremos en tecnología de punta para la prevención del delito, y mejoraremos la infraestructura de nuestras comisarías y puestos de control, asegurando que estén equipados para responder eficientemente a las necesidades de la población. En este gobierno, vamos a cuidar a los que nos cuidan. Implementaremos políticas de seguridad ciudadana basadas en la inteligencia y en la prevención, entendiendo que la mejor manera de luchar contra el delito es anticipándonos a él. Además, fomentaremos la participación ciudadana a través de la creación de redes de colaboración entre la policía y las comunidades, promoviendo la denuncia y la comunicación activa. La seguridad es una tarea de todos, y cada sanjuanino debe sentirse parte de la solución"

Agua:

"Dijimos que vamos a cuidar los recursos, y debemos hacer un paréntesis para hablar del Agua, un recurso escaso en una provincia desértica como la nuestra. Los sanjuaninos, más que nadie, necesitamos hacer un uso eficiente del agua. Vamos a trabajar en conjunto con los diversos actores sociales y económicos para garantizar que este recurso alcance para todos"

Deporte y cultura:

"Vamos a implementar un plan estratégico de fomento para la integración entre lo público y la inversión privada, que asegure y genere sustentabilidad para la realización de los eventos deportivos y culturales de calidad nacional e internacional"

Vitivinicultura:

"Nuestra industria vitivinícola, emblema y orgullo de San Juan, merece una atención especial. El vino sanjuanino no solo debe ser sinónimo de calidad en nuestra nación, sino también en el mundo. Vamos a apoyar a los productores y bodegas para que la vid y el vino sanjuanino traspasen aún más fronteras, potenciando el enoturismo y las exportaciones"

Minería:

"Tenemos el desafío y la responsabilidad de potenciar nuestros recursos naturales de manera consciente, garantizando que las generaciones futuras de sanjuaninos hereden no solo un legado de prosperidad, sino también un entorno natural preservado. El Estado estará presente para garantizar que los ingresos generados por la minería impacten en la calidad de vida de los sanjuaninos de las presentes y futuras generaciones"

Empresas, nuevos negocios:

"Nos comprometemos a crear un ambiente favorable para la implementación de nuevos negocios y para atraer inversiones genuinas, simplificando trámites y promoviendo la competitividad. Los avances tecnológicos y los cambios en la cultura, los modos de compra y consumo de los ciudadanos hacen necesaria la adaptación de los emprendimientos a esta nueva época"

Anuncios

1) Reducción del 30% de cargos políticos

"Voy a reducir el 30% de los cargos políticos del gobierno, como un ahorro imprescindible para poder destinar esos fondos a atender necesidades urgentes de los sanjuaninos. La austeridad debe empezar por la política, y lo vamos a hacer"

2) Envío de proyecto para eliminar la Ley de Lemas

"En la última elección provincial quedó demostrado que la Ley de Lemas es un sistema perimido, costoso, confuso y que materialmente no funcionó. Voy a cumplir con mi palabra… Por eso voy a enviar a esta Cámara. un proyecto para derogar la Ley de Lemas. Confío en que sea aprobada con el consenso de los diputados en esta Cámara"