jueves 27 de noviembre 2025

Decisión

La sesión del antes y después en Caucete: los concejales de Rosas armaron bloque propio, incluida la edil bloquista

El Concejo Deliberante de Caucete suspendió a los dos ediles de Cambia San Juan tras la denuncia penal que los acusa de exigirle dinero a una secretaria legislativa. Pero después, la sesión continuó con un reclamo de trabajadores municipales y la cristalización de un nuevo bloque,

Por Ana Paula Gremoliche
La sesión de este jueves. Foto: Diario Caucete.

La sesión de este jueves. Foto: Diario Caucete. 

El Concejo Deliberante vivió una jornada cargada de tensiones políticas. En medio de la suspensión de dos ediles opositores, los tres concejales alineados con la excandidata a intendenta Romina Rosas oficializaron la creación de un nuevo bloque, hecho que incluyó a la única representante bloquista del cuerpo.

El Concejo Deliberante de Caucete tuvo este jueves una de las sesiones más agitadas del año. Mientras se trataba la situación de los concejales de Juntos por el Cambio, Emanuel Castro y Ramiro Fernández, los tres ediles que responden políticamente a Romina Rosas, José Luis Giménez, Luis Roca y Marina Poblete (la edil del Partido Bloquista) anunciaron la conformación de un bloque propio que llamaron “Vamos Caucete”.

Hasta ahora, esos concejales compartían bancada con Franco Buffagni y Pedro Gómez, también peronistas, pero electos bajo el lema de la excandidata a intendenta Sonia Recabarren, que a poco de iniciar la actividad legislativa comenzaron a actuar como oposición.

Los tres concejales de Rosas aprovecharon para oficializar la apertura de su bloque y marcar distancia definitiva de Buffagni y Gómez. El dato político fuerte es que el nuevo espacio incluye a Marina Poblete, la única edil de raíces bloquistas en el Concejo.

Cabe recordar que bloquismo conforma actualmente una alianza política con el oficialismo provincial, consolidada en las últimas elecciones, luego de abandonar su histórica asociación con el peronismo que se mantenía desde 2007. De hecho, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, había solicitado a los concejales de su fuerza en toda la provincia que abrieran bloques propios y se despegaran del PJ, ya que aquella sociedad respondía a un acuerdo electoral del 2023. Pese a esa directiva, Poblete decidiò continuar dentro del espacio peronista en Caucete.

La revuelta de trabajadores municipales que encendió las alarmas

La sesión de este jueves también debía resolver una ampliación del presupuesto municipal. Debido a que Caucete funciona todavía con el Presupuesto 2024 (el de 2025 no fue aprobado), dicha ampliación era clave para garantizar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.

Según señalaron fuentes oficialistas, la incertidumbre encendió la preocupación de algunos trabajadores municipales, que se trasladaron hasta el Concejo para manifestarse y exigir que la discusión avance.

Tras normalizarse la sesión, la ampliación presupuestaria fue finalmente aprobada. El voto positivo llegó de parte de los tres concejales de “Vamos Caucete”, de Gómez y con la abstención de Buffagni.

