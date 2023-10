La reunión secreta entre Uñac y Schiaretti previa a las PASO; y los rumores de un llamado para el balotaje

Una reunión secreta previa a las primarias del 13 de agosto, un rumor en el canal C5N, y una declaración ante la radio Cadena 3. Son los indicios de la potencial articulación de gobernador -recientemente electo senador nacional- Sergio Uñac con el ex candidato presidencial por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti.

En ese contexto, trascendió información sobre el rol del sanjuanino en el encuentro peronista. De acuerdo a lo que comentaron en el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial, "hubo un gobernador de los que están en la foto que dijo 'vamos muchachos quién va a levantar este teléfono'. El gobernador Sergio Uñac dijo 'llamemos a Juan Schiaretti'".

Si bien la información no pudo ser confirmada todavía -este diario consultó y la dirigencia local declaró desconocer el llamado- es cierto que el sanjuanino y el cordobés tienen cierta cercanía política. De hecho, a propósito de la reunión de los líderes provinciales de Unión por la Patria, la radio Cadena 3 preguntó a Uñac -y no a otro gobernador- sobre la necesidad de tender puentes con el "gringo".

"Tengo una excelente relación con Juan. Seguro que va a ser convocado por Sergio Massa. Obviamente quienes podamos colaborar en eso bienvenido. Tanto a él como a Alejandra Vigo, que es su esposa y tiene responsabilidades en el Senado", respondió el mandatario local.

De la pesquisa por la confirmación del dato, surgió uno que sustenta la hipótesis. Aunque correlación no implica causalidad, fuentes de jerarquía del Gobierno de San Juan indicaron que Uñac y Schiaretti tuvieron una reunión que no fue comunicada a los medios. "Unos días antes de las PASO, vino a la provincia, estuvo con el Gobernador , pero no lo comunicamos", contaron.

El cordobés tiene un vínculo natural con San Juan: la procedencia de su esposa y senadora. Vigo es sanjuanina y estuvo en varias ocasiones en la provincia en su rol de secretaria General del Sindicato de Amas de Casa, una institución que tiene como referente local a una vieja peronista, Nélida Parra, ex precandidata a senadora nacional por Hacemos por Nuestro País. La parlamentaria estuvo con Uñac en varias ocasiones con el motivo de la construcción de la sede de la obra social del gremio. Aprovechó también a generar espacios de diálogo político.

El mismo "gringo" arribó a la provincia en campaña. Estuvo en el Hotel Del Bono Park acompañado por un alfil sanjuanino: el presidente de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) -la obra social cordobesa que cuenta con 650.000 afiliados- Nicolás Carvajal.

En ese momento, el ex gobernador cordobés tiró un par de textuales referidos a la historia política de los sanjuaninos en su provincia: "Los sanjuaninos triunfan en Córdoba. Es la tierra de mi mujer. Sanjuaninos y cordobeses tenemos una relación especial". Es el caso de Ramón Mestre.