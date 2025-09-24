miércoles 24 de septiembre 2025

La razón detrás del particular recorrido de la caravana de empleados judiciales en San Juan

La Unión Judicial hizo una manifestación desde Villa Tacú hasta Punta Negra. ¿Por qué? La voz oficial y el off de los afiliados.

Por Fernando Ortiz
image

La Federación Judicial Argentina (FJA) llevó adelante el martes 23 de septiembre una Caravana Federal por la Negociación Colectiva Judicial, una protesta simultánea en tribunales superiores de cada provincia y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo: exigir un ámbito paritario nacional, salarios dignos y mejores condiciones laborales para los trabajadores judiciales de todo el país.

En San Juan, la medida se tradujo en una movilización con un recorrido tan llamativo como comentado. En lugar de marchar por el microcentro, los judiciales hicieron una caravana desde Villa Tacú hasta Punta Negra, un tramo escénico y alejado de los puntos de mayor tránsito.

Consultado por Tiempo, el secretario general de la Unión Judicial, Sebastián López, aseguró que la elección del tramo respondió a una cuestión meramente organizativa: “La consigna de la Federación era mostrar un lugar icónico de cada provincia y no quisimos complicar el tránsito a los demás. Sólo eso”.

Sin embargo, entre afiliados circula otra versión. Según comentarios off the record, el trayecto elegido no sería casual. Varios judiciales sostienen que la buena sintonía de López con la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, pudo haber influido en la decisión. La cortista mantiene una relación fluida con el sindicalista en el marco de la mesa de negociación salarial.

El dato que alimenta las suspicacias es que, apenas un día después de la movilización, este miércoles, el gremio anunció un aumento en la bonificación por título, un punto sensible dentro de las negociaciones. "Quizá por eso no se quiso hacer una marcha escandalosa en el centro", dijeron.

Por Redacción Tiempo de San Juan

