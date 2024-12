La Policía de San Juan le quitó la custodia a Sergio Uñac

La decisión oficial se dio a conocer en un contexto político tenso. Este movimiento de efectivos de seguridad estuvo relacionado con la reciente actuación del bloque peronista en la Cámara de Diputados, informó Diario Huarpe.

El último lunes, dicho bloque abandonó la última sesión del año antes de la votación del proyecto del Ejecutivo que buscaba un convenio con la UNops por un monto de 8 millones de dólares para dotar de tecnología a la educación. Los legisladores justificaron su salida argumentando la falta de una negociación sobre fondos frescos destinados a los municipios de su espacio político, lo que desencadenó una serie de reacciones dentro del ámbito político y de seguridad.

El gran problema del PJ en la Legislatura local y su imposibilidad de construir mayoría

Este lunes, una jugada del bloque de diputados que responde al senador nacional Sergio Uñac —esta vez, en conjunto con la única legisladora del giojismo presente— generó confusión, incluso entre sus propios integrantes. La bancada no dio quórum y forzó al presidente nato de la Cámara, Fabián Martín, a llamar a un cuarto intermedio de 20 minutos. Luego, sí dieron el OK para el inicio de la sesión, pero se retiraron. Un ida y vuelta motivado por el rechazo a un proyecto educativo impulsado por el Gobernador en conjunto con Naciones Unidas, que demanda una inversión de ocho millones de dólares.

La razón, según informó el jefe del bloque y presidente del Partido Justicialista de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, es que "no hubo tiempo para discutirlo en comisiones". "Son 9.700 millones de pesos, es decir, ocho millones de dólares. Eso es lo que se expresa en el proyecto. Se estipula que una empresa internacional sea adjudicataria de este dinero. Nosotros no estamos de acuerdo. No nos han dado especificaciones. No nos han dado mucha participación, hemos tenido una sola reunión y así nos mandan a votar. No puede ser así", dijo.

¿Por qué entrar y salir? ¿No era más simple ingresar al recinto, dar quórum y abstenerse o votar de manera negativa? ¿Era necesaria esa coreografía sin sentido? La respuesta llegó, off the record, de un peronista desencantado con la movida: "Están sin brújula los muchachos", expresó. El sector de Uñac quedó expuesto. Naturalmente, el orreguismo aprovechó para remarcar que no acompañaron un proyecto educativo que, de todas formas, salió aprobado porque contó con el voto positivo de la mitad más uno de los presentes. "Se llenan la boca hablando de justicia social", señaló el jefe del bloque de Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba, después de defender la iniciativa que otorgará una notebook a ocho mil estudiantes sanjuaninos.

La fuerza de Uñac ingresó con seis diputados proporcionales y trece departamentales en las elecciones del 14 de mayo de 2023. Eran diecinueve votos que servían para controlar la Legislatura. Es decir, el orreguismo quedó en franca desventaja con siete proporcionales y cinco departamentales. Desde el momento en que Marcelo Orrego ganó la Gobernación, el 2 de julio, se especuló sobre la traba que significaría un bloque Justicialista con mayoría automática. La situación se dio vuelta en las primeras votaciones importantes.

El Partido Bloquista, socio del peronismo desde 2007, dio un portazo y armó un bloque propio con sus tres diputados. El bloque homónimo, conducido por el exsubsecretario de Unidad de Gobernación y exmano derecha de Uñac, Luis Rueda, entabló diálogo con el orreguismo y acompañó en debates clave, como la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la rescisión del contrato para la construcción de El Tambolar. Tuvo más coincidencias con el oficialismo. Rueda eligió decir que "no era de los más amigos" del exgobernador y que iba a votar "lo mejor para San Juan".