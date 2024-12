Tras acompañar a Gioja en su segunda reelección e intentar la propia, ahora Uñac dice que no estaba de acuerdo

Una nueva contradicción del senador nacional Sergio Uñac quedó expuesta este lunes en una entrevista radial. El exgobernador rompió el silencio después de meses de ausencia mediática. Habló sobre los "errores" políticos que cometió durante sus gestiones al frente de la Provincia. En ese sentido, pese a haber acompañado a José Luis Gioja en su segunda reelección e incluso intentar la propia, ahora Uñac tuvo una declaración de alto voltaje, aseguró que en el 2011 dijo que no a la re-reelección y que "después me di vuelta".

El exgobernador, que apoyó a Gioja en la enmienda y que después hizo uso del mecanismo constitucional para ocupar por tercera vez el Sillón de Sarmiento, dijo que desde un primer momento no estuvo de acuerdo con la modificación de la Constitución Provincial. Recordó una nota de Diario de Cuyo en el 2011, cuando se estaba en debate la reforma y él era intendente de Pocito. En esa publicación, según el senador, los jefes comunales quisieron sumarse a la re-reelección y "yo dije que no", pese a que después se sumó a la movida de Gioja. Aceptó que hubo una contradicción inmediata en su manera de pensar, aunque no lo aclaró ni los periodistas repreguntaron. "Yo mismo, a lo que dije en su momento, después lo di vuelta", razonó.

Uñac no sólo acompañó al entonces gobernador en el 2011, tal cual marcó en la entrevista con Romero y Ríos, sino que doce años después jugó a fondo para candidatearse una vez más hasta que la Corte Suprema de la Nación lo inhabilitó. ¿Por qué cambió de opinión ahora? No lo dijo ni tampoco fue consultado al respecto. Es más, en un pasaje de la entrevista, el senador dejó entrever que ni siquiera debió presentarse en el 2023 y que debería haber enviado el proyecto para retornar a una reelección durante su gestión. No precisó en qué etapa del mandato.

Uñac asumió que "yo debí presentar(lo) en su momento y no lo hice, que era lo razonable”, en referencia a la nueva iniciativa peronista. También dio a entender que sabía que su intento de forzar un mandato más al frente de la primera magistratura provincial no era lícito, pero igual avanzó con la postulación. "Intenté utilizarla y fue un error. Sabía que era..., pero me envalentoné", dijo en los micrófonos de Sarmiento, "pero ojo, el 14 de mayo (del 2023) conté con el apoyo de los sanjuaninos, el peronismo sacó el 54% de los votos".

Pese al resultado en esas elecciones, la Corte Suprema de la Nación confirmó que Uñac no podía ir por otro periodo de gobierno. El máximo tribunal del país interpretó que cumplió con los tres mandatos consecutivos y no podía sumar uno más. Ya había estado como vicegobernador en el período 2011-2015, luego gobernador en el 2015-2019 y fue reelecto para el período 2019-2023. De manera que agotó las instancias.

En otro orden de cosas, el senador argumentó su silencio mediático: "No había mucho para decir, pero además por prudencia. San Juan decidió y había que ser respetuoso. Fuimos prudentes y respetuosos". Tras estas declaraciones, aseguró que "un año es un tiempo suficiente" para hacer una "evaluación respetuosa, pero crítica de la situación". En ese sentido, apuntó contra la gestión del gobernador Marcelo Orrego. "En campaña decían 'Vamos a despertar San Juan', pero eso no estaría ocurriendo" y evaluó que "lo que no funcionó, parece ser, es seguridad". También se dio un momento para bromear: "Más light no puedo ser en las críticas, chicos".

Además, aprovechó para recordar la aparición de los docentes autoconvocados en julio del 2022. "Hubo una fuerte presencia de autoconvocados en su momento, que podía estar más o menos de acuerdo, pero fue una realidad. Hicimos un esfuerzo los sanjuaninos para otorgar un aumento que lo puso entre los salarios más importantes del país. En un año, nos encontramos que los autoconvocados están dentro del Ministerio de Educación y las docentes están trabajando por el 50% del salario, y empezó a notarse en el tercer mes de gestión", continuó.

El escenario político nacional: Milei, Villarruel y Cristina

“El Gobierno nacional tuvo aciertos, y no puedo negarlo. Cambiaron los métodos de protesta, quizás la gente tenga miedo y capaz que la expresión sea el año próximo”, expuso sobre la gestión libertaria. Tras la derrota del justicialismo en el país, declaró: “Los mea culpa del peronismo tienen que ser eso. Nosotros nos dejamos ganar la calle. No pudimos controlar la calle, en Buenos Aires no se podía transitar. Todos tuvimos muchos errores, uno fue ese”.

Para Uñac, “Milei ha planteado un fuerte escenario de esperanza, que contra más altas son las expectativas, más complejo es”. El senador aseguró que el Presidente está mostrando la caída de la inflación, pero “bajó porque bajó el consumo”. Lo cuestionó por la ausencia de obra pública, porque “no conozco un país que no haya crecido o se haya mantenido” sin esa herramienta, los problemas en el sector sanitario por “las complicaciones que están teniendo los jubilados para la obtención de los medicamentos” y por “negociar con la casta”, citando al caso Kueider.

Tuvo palabras de elogio hacia la Presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Dijo que “está muy bien vista” y “es muy correcta”. En medio de una crisis interna en el gobierno, contó: “No es aconsejable que haya ruido con los vices, no es bueno para la institucionalidad”.