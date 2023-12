La persistente fractura del peronismo en San Juan

El miércoles, el tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, participó del último programa de la edición 2023 de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. Estuvo en la edición especial sobre el documental 1983, democracia para siempre. Además, opinó de la realidad política de la provincia, que está marcada por la persistente fractura del peronismo.

Imperdible Miércoles de "Off the Record" extendido para reflexionar sobre los 40 años de la democracia

Luego entró en el terreno de la política local. Ante la consulta sobre quién liderará la oposición en la provincia, Gioja respondió que no le preocupa. "Me preocupa que a San Juan le vaya bien. Nosotros somos oposición y queremos ser lo más responsable posible. Ser oposición no es poner piedras en el camino todo el tiempo", marcó.

Aprovechó para fustigar a su contrincante interno en el Partido Justicialista, el senador nacional Sergio Uñac. "Hay uno que cree que todavía es gobernador. Modificó el reglamento interno de la Cámara nada más que para perjudicarnos a nosotros", comentó, en referencia a la conformación de bloques con estructura. Actualmente, el bloque San Juan Vuelve es una realidad, pero no tiene cargos rentados. Es decir, no cuenta con la colaboración de un secretario y un director.

Naturalmente, los dos exmandatarios están lejos de la unidad. Por el contrario, Gioja dijo que después del balotaje del 19 de noviembre, entre Sergio Massa y Javier Milei, no volvieron a hablar.

Para Gioja, el senador ahora "está tratando de limar al gobernador Orrego con puras picardías. Me parece que eso hoy no sirve". ¿Acompañaría a Juntos por el Cambio? No. Pero dijo que considera que Marcelo Orrego "es peronista, el padre fue ministro de Escobar". También elogió a Roberto Basualdo, con quien tuvo múltiples enfrenamientos en las urnas. "Con Roberto me llevo bien. Con él hemos acordado un montón de cosas de palabra, jamás escribimos nada. Siempre cumplió. Es un tipo generoso en el sentido de que no anda en la chiquita", comentó.

Además, Gioja hizo una crítica general a la clase política actual. Recordó que durante sus mandatos al frente de San Juan, "iba al supermercado con mi mujer. Incluso recibía quejas. Pero es parte de esta actividad". Mientas que ahora, "no he visto a ninguno que haga eso".