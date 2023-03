La oposición sanjuanina, cautelosa con ir a la Justicia contra la eventual candidatura de Uñac

Si bien Sergio Uñac anunció el año pasado que quiere ser candidato a gobernador de San Juan nuevamente, no será hasta que presente los papeles el 25 de marzo que se confirme. Sin embargo, desde hace meses que en la oposición vienen cuestionando esta eventual postulación bajo el argumento de que es inconstitucional porque le cuentan al pocitano como mandato el que tuvo como vicegobernador y por lo tanto no estaría habilitado para un cuarto. No obstante, más cerca del momento de las definiciones, entre los adversarios políticos del gobernador hay cautela a la hora de afirmar si están dispuestos a ir hasta la Corte Suprema de Justicia para cuestionar la candidatura si se da. La mayoría de los dirigentes consultados dijo que no prevé llevar a tribunales el asunto.

Por su parte, uno de los cuatro candidatos a gobernador del mismo frente, Marcelo Arancibia, dijo resumidamente que "la voluntad política del GEN y del lema Unidos por San Juan es llegar a la Corte Suprema de la Nación, si las instancias administrativas y jurídicas provinciales no lo hacen". En definitiva, dijo que espera ver qué hace José Luis Gioja, que compite en el mismo frente contra Uñac.

En términos políticos, analizó Arancibia, el Frente Unidos por San Juan sostiene que Uñac, si se presenta, es por un cuarto mandato consecutivo, no por el tercero como recalca el oficialismo, tanto si va como candidato a gobernador como a vice.

"El 21 de marzo en las juntas electorales de los frentes se presentan las candidaturas. Ahí veremos si José Luis Gioja cumple impugnando la candidatura de Sergio Uñac en esa instancia. Si no lo hace, quiere decir que hay un acuerdo político, que va más allá de sancionar la ley de lemas para perjudicar a la soberanía popular que es el pueblo votando en las elecciones", descargó el referente de Stolbizer en San Juan.

Añadió que "el 25 de marzo las juntas electorales de los frentes tienen que presentar ante el tribunal electoral provincial las candidaturas para el 14 de mayo. Ahí es la oportunidad que tiene el Tribunal Electoral Provincial de determinar si Uñac puede ser candidato por cuarta vez consecutiva. Puede decir también que no es un tribunal de juicio por lo tanto puede no expedirse".

Y siguió relatando el escenario: "Cuando la Justicia oficialice la candidatura a Uñac a un cuarto mandato como gobernador o vice, ya es el frente Unidos por San Juan el único legitimado para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahí está el compromiso político de los partidos con personería jurídica y de los que no tenemos de ir en una acción de amparo con un per saltum a la Corte Suprema para que tenga la última palabra".

En este juego de mirar qué hace Gioja, el diputado nacional no dice qué va a hacer. Al menos, no respondió la consulta de Tiempo de San Juan sobre si llevará a tribunales el cuestionamiento que viene haciendo a Uñac, de quien dice que no está habilitado para presentarse al máximo cargo provincial.

En el Frente Unidos por San Juan los otros candidatos a gobernador declarados son Marcelo Orrego de Producción y Trabajo, Eduardo Cáceres del PRO y Sergio Vallejos (con el sublema que aspira a ser de Milei, Evolución Liberal). Orrego no respondió tampoco a la consulta de Tiempo de San Juan, pero el macrista Cáceres sí, y dijo que "sé que (Uñac) se quiere bajar porque sabe que pierde, no necesitamos la Corte Suprema, San Juan ya lo condenó por tramposo e irresponsable".

Fuera del frente Unidos por San Juan, José Peluc, referente de ADN y del frente Desarrollo y Libertad, dijo que no planea llevar la candidatura de Uñac a la Justicia "para nada", y argumentó: "yo no judicializo la política, la juego en la cancha. Y con la verdad, no como otros frentes que dicen que la ley de lemas confunde y después se quieren robar los logos para confundir". Esto último, en referencia a Vallejos con quien se disputan el sello de Milei en San Juan.

Por su parte, Cristian Jurado, que es candidato a gobernador del Frente Izquierda Trabajadores Unidad, a la vez que participa del Movimiento de Docentes Autoconvocados, aseguró que "nosotros no vamos a hacer acciones legales contra Uñac, no porque estemos a favor de que se presente sino porque creemos que no se tiene que presentar, ya cumplió sus dos mandatos, no debería presentarse, tampoco creemos en la Justicia como intermediaria, porque creemos que es totalmente parcial. Entonces no vamos a ir a la Justicia en contra de que se presente pero consideramos que no le corresponde". No aclaró si consideran que no corresponde porque creen que es inconstitucional o por razones políticas.

La queja de Dignidad Ciudadana

Ante un nuevo revés judicial, el dirigente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, posteó en sus redes que "lamentamos esta resolución de la Justicia sanjuanina que sigue sin analizar el fondo de la cuestión, y sigue sin dar certeza sobre el artículo 175 de nuestra Constitución por la que gobernador y vicegobernador no pueden presentarse más de 3 mandatos seguidos. En este sentido, entendemos que hay denegación de Justicia ante el pedido de dar claridad para evitar mayor confusión a la ciudadanía. Entendemos, además, que con esto sólo se logra dilatar los tiempos y se iniciará la campaña electoral con un candidato que no está avalado por la Constitución Provincial.

La Cámara, argumentando que no están configurados los requisitos para que proceda la Acción Declarativa de Certeza, insiste en que no hay perjuicio ya que todavía no hay una candidatura formalizada. Siendo que es de público y notorio conocimiento la aspiración del gobernador Uñac ya que él e manera explícita ha informado que quiere ser candidato. Ante esto, seguiremos avanzando hasta agotar todas las instancias judiciales".