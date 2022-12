Dirigentes políticos sanjuaninos opinan sobre la candidatura de Uñac

Distintos dirigentes políticos de la provincia opinaron sobre la decisión del primer mandatario peronista. Esto dijeron:

Marcelo Orrego (Juntos por el Cambio)

La Constitución es demasiado clara, la misma establece que el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser elegidos hasta dos veces consecutivamente y en este caso, quien es el actual gobernador, está atravesando su tercer mandato, fue vice primero, después gobernador y después gobernador de nuevo.

Esto es muy claro, el no cumplir con la ley, con la Constitución, es un ejemplo de ir a provincias donde gobiernan siempre las mismas personas, como es el caso de Formosa.

Nuestro compromiso es seguir defendiendo los intereses de los sanjuaninos y defender la democracia y la Constitución.

Seguramente lo analizará el equipo de abogados de Juntos por el Cambio y después haremos lo que tengamos que hacer, pero está claro que vamos a defender la Constitución

Hay un principio que es el de alternancia en el derecho constitucional que es claro, porque con se criterio, podes ser gobernador tres veces, después tres veces vice, después de nuevo tres veces gobernador y esto sería infinito y me parece que esto lastima y daña la democracia.

puede ser candidato a lo que quiera, pero no a gobernador ni a vice. Nosotros no le tenemos miedo a las elecciones ni a ningún candidato, pero queremos que se defienda la constitución, porque si no la respetamos todos estamos dando un ejemplo en un tema complicado

Enzo Cornejo- Presidente del PRO

Considero que Sergio Uñac podría haber seguido sumando a San Juan desde otro lugar, la constitución se respeta, no podemos creer que por tener el poder de un gobierno se tiene el derecho de ir contra lo que establece la ley.”

Sumado a que considero que es sana la alternancia y la renovación, nuevas ideas, se puede compartir un mismo proyecto político pero con caras nuevas, apuesto a renovar, alternar.

Marcelo Arancibia- Consenso Ischigualasto

Es un gran error constitucional. Para nosotros es claro que el artículo 175 de la Constitución Provincial le impide ir por un cuarto mandato de forma consecutiva, es decir no puede ser candidato a gobernador ni a vice en 2023. Se entiende que es una interpretación que tiene un fundamento republicano, los principios republicanos tienden a restringir la permanencia en el poder o la extensión de los mandatos. El gobernador ha decidido no ser republicano.

Creo que esto lleva a dos escenarios a la oposición. La primera es la judicialización, lo cual no es ni un pecado político ni una mala práctica política, es una necesidad para que se respete la Constitución y espero que el gobernador acepte el fallo que seguramente va a ser de la Corte de justicia de la Nación, esto va a exceder el ámbito provincial, y segundo esto refuerza nuestro planteo de unir a la oposición.

Lamentamos profundamente esta decisión, pero el gobernador lamentablemente se ha Kirchnerizado en el sentido de creer que él está por encima de la constitución y las leyes.

Mauricio Ibarra- Dirigente peronista

Era totalmente esperable una decisión en este sentido por parte de Uñac. Solamente ha estado dos períodos como gobernador y la Constitución define claramente que son tres periodos.

San Juan tiene un proceso de construcción importante de avance, de desarrollo, que no debe ser interrumpido teniendo en cuenta que Uñac todavía tiene todas las energías para que San Juan siga creciendo.

Gustavo Sánchez- Dignidad Ciudadana

Lo confirmado hoy por el gobernador nos reafirma en el correcto camino planteado al solicitar la acción declarativa de certeza. Seguiremos insistiendo con esa acción sumando este nuevo elemento de hoy.

No obstante ello y ante expresiones de que como opositores “tenemos miedo” debo decir que si es por conveniencia política (con minúscula) a JxC nos conviene competir con Uñac porque su relación con la gente está rota y gastada. Pero entendemos que la Política (con mayúscula) debe perseguir lo que está bien y es correcto, aunque no siempre sea lo conveniente. Y que Uñac sea candidato NO está bien, es contrario a la constitución pues con su mandato de vicegobernador y los 2 consecutivos siguientes como gobernador agotó el límite de 3 mandatos que se fijan para Gobernador Y Vicegobernador en el art. 175.

Aceptar la interpretación del oficialismo nos llevaría al absurdo de que exita la posibilidad que 2 personas alternando cargos en periodos diferentes y consecutivos como Gobernador y Vice puedan eternizarse en el poder.

La constitución busca la alternancia republicana en el ejercicio del poder y Uñac está violando ese principio de salud democrática.

Rodolfo Colombo- Actuar (JXC)

La verdad que por un lado, respetándolo al Gobernador como lo respeto,. Pensé que no iba a forzar la interpretación de la constitución de acuerdo a lo que ellos piensan, de que puede ser y que no es un cuarto mandato sino el tercero.

Todo lo que hemos profundizado en el estudio habla de que sería el cuarto mandato así que la verdad una lástima pero bueno está en su derecho de creerlo y así lo hace. Por otro lado creo que el fondo de la cuestión es que, sin meternos en cuestiones políticas de otros frentes, habla de la debilidad del gobierno de que no ha podido renovar liderazgo en estos 20 años que gobiernan los mismos, el peronismo el kirchnerismo en San Juan. Tiene que recurrir a forzar la ley, cambiarla y demás para ver si de esa manera pueden seguir en el poder. Eso es parte de la debilidad. La alternancia es fundamental para la democracia y lamentablemente no es este caso. San Juan tiene muy claras estas cosas y llegado el momento de tomar decisiones con el voto lo tendrá en cuenta.

Gustavo Usin- Actuar (JXC)

Acá no se trata de expresar el deseo por una candidatura, sino más bien del respeto por las instituciones y lo que establece nuestra Constitución. Seguimos sosteniendo, porque así lo entendemos, que el actual gobernador está impedido, constitucionalmente, para aspirar otra vez al cargo.

Vemos con preocupación como desde el último tiempo el oficialismo, sistemáticamente, viene avasallando con nuestras legislaciones.

De igual manera, desde el espacio que integro, que encabeza el diputado Marcelo Orrego, tenemos plena confianza en que el 2023 será un triunfo de la oposición. No lo digo como fanfarronería, sino porque así nos lo hace sentir la gente en la calle