La ministra de Educación de San Juan, sobre el salario docente: "Siempre ha sido poco"

"Son mesas de mucho diálogo. Los gremios tienen muchas inquietudes y inquietudes que no solamente son salariales, sino que también son conquistas que tienen desde muchísimos años y que son muy importantes ponerlas en la mesa. Por eso por ahí se hacen tan largas estas reuniones. Específicamente conversando y viendo la situación, que estamos en una situación difícil, diferente a muchos otros años, en una situación compleja en el país, provincial, que eso nos hace que la negociación sea diferente también. Y a unos días de comenzar las clases", analizó Fuentes este martes en diálogo con Radio Sarmiento.

Informó que "se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves, por las dudas de que hoy no se terminara esta reunión nacional y mañana continuara, pensando que a lo mejor el jueves podemos tener alguna novedad de Nación que para nosotros, como provincia nos viene muy bien".

La funcionaria de Marcelo Orrego destacó que son más de 30 planes nacionales los que están en vilo, que son muy importantes. "Estamos en la incertidumbre con eso pero sí hay certeza en la provincia de que el lunes iniciemos las clases", afirmó.

Sobre el salario de los docentes, analizó que "toda la vida ha sido poco, toda la vida ha sido poco. Yo siempre les digo, yo no estoy del lado de nada, puedo decirles que hablo siempre como docente. Y siempre ha sido poco". Agregó: "Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es la historia de la sabana corta. Tenemos una provincia con complicaciones y lo que estamos haciendo es como brindándole una propuesta a los gremios y, por supuesto, a todos los gremios que tiene la provincia, que no es un tema menor".

Ratificó que la provincia seguirá pagando con fondos propios el FONID, de enero y febrero y se continuará hasta que tengan novedades desde la gestión de Javier Milei. "Hay que saber también si desde Nación nos van a seguir pagando ese ítem, que es muy importante para nosotros, porque es mucho dinero".

Sobre la relación con los gremios y Autoconvocados

La ministra analizó su relacionamiento con los gremios. "Ellos defienden a sus afiliados. Yo defiendo a los docentes, defiendo a la educación pública y defiendo a cada uno de los estudiantes que tiene nuestra provincia. Quizás de ese lado nos vamos a encontrar en lugares diferentes. Sí le puedo decir que está todo dado para iniciar las clases", destacó.

"Todos los meses nos vamos a sentar. No es que, ¿miren, de aquí en adelante vamos a seguir cobrando lo mismo¿. Eso es muy importante. Es un gran esfuerzo del gobierno y que el diálogo está abierto. La puerta está abierta".

Sobre el reclamo de los Docentes Autoconvocados, expresó que "Nosotros seguimos insistiendo en lo mismo. Los gremios existen para algo. Los Autoconvocados ya pasaron una etapa. Ellos no se sentían representados por los gremios, las autoridades anteriores, las caras se cambiaron, tuvieron la posibilidad de acercarse, votar y elegir nuevas autoridades. Nosotros no podemos ir por afuera de lo que los gremios nos piden. Nosotros sí escuchamos, miren, me ha parado un montón de gente que me dice, miren, yo estoy dentro de la escuela. Pero yo no puedo sentarme a conversar con ellos cuando hay gremios que nos traen sus situaciones".

A la vez, aclaró que "yo resuelvo con ellos como si fuera cualquier docente que se me acerca en la calle le digo, bueno, venga. Y ellos pueden acercarse, hablar, acercarme sus inquietudes"

Aclaró que están analizando en qué escuela dan inicio al ciclo lectivo 2024: "Nosotros tenemos esta esperanza. Les decimos a los docentes, estamos en la situación difícil, pero estamos al lado de ellos. Y vamos caminando para que nuestros estudiantes no pierdan un día de clases".