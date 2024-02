Orrego habló sobre la paritaria docente, la quita de fondos nacionales y el conflicto Milei-Chubut

También comentó que no participará de la reunión con gobernadores que convocó el bonaerense Axel Kicillof. "Desconozco esa información. Tengo mi agenda. Creo que ninguno de los gobernadores de Juntos por el Cambio", informó.

Uno de los ejes de la rueda de prensa pasó por la baja de fideicomisos y otros fondos nacionales a la provincia. "Conectividad y FONID son una necesidad para los sanjuaninos. Es importante para este Gobierno cumplir. Para cumplir con la palabra necesitamos certezas. Teníamos la posibilidad de avanzar con un derecho que estaba pactado, pero que ya no existen más. No dudamos ni un momento y cubrimos esos fondos".

Además, aprovechó para hablar de la paritaria docente. "Respeto a los docentes, sé del esfuerzo que hacen. Vamos a hacer absolutamente todo lo posible entre los gremios y el Gobierno para un acuerdo que nos permita seguir trabajando. Tenemos la oreja bien abierta".

Finalmente, ante la consulta de los periodistas sobre las irregularidades en cuanto a la coparticipación federal, Orrego dijo que San Juan tuvo "un primer impacto. No se compensó el tema de Ganancias. El 57% al 60% son fondos coparticipables de Ganancias. Eso benefició a 9.500 personas, pero impactó en 830.000 sanjuaninos. Por otra parte se quitaron los subsidios al transporte. El Gobierno sigue asistiendo, pero la tarifa va a ir subiendo, no sólo acá, sino en todo el país. También hay programas nacionales como Incluir Salud donde la provincia sigue asistiendo. Tenemos que cubrir todo hasta que la Nación empiece a mejorar, se ponga en calibre y empiece a resolver las cosas que no se resuelven".

En tanto, manifestó que "San Juan tiene que reestructurar deuda en dólares. Son 5 millones que vamos a salir a cubrir porque se tiene que cumplir con la palabra".