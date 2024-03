La ex Legislatura: el edificio donde torturaban los militares y le dieron la primera cachetada a la democracia

Embed - Video Ex legislatura SUPLE 24 DE MARZO

El edificio guarda entre sus paredes un pasado oscuro y doloroso. En 1976, durante la última dictadura militar, fue utilizado como centro clandestino de detención (CCD) durante los primeros meses del régimen. Los militares usaban a la ex Legislatura como primer lugar de paso para los detenidos ilegales. Allí permanecían solo unos días, vendados y encapuchados, hasta que se decidía su destino final: el Penal de Chimbas, el RIM 22 o La Marquesita.

La ex Legislatura, un edificio que supo ser la casa de la democracia, se convirtió en un símbolo del horror y la tiranía durante la dictadura. Las botas militares pisaban con fuerza los mismos pasillos donde antes se debatían ideas y se defendían los derechos del pueblo.

El sociólogo José Casas, quien también fue detenido, analizó el uso por parte del gobierno militar del edificio legislativo como centro clandestino de detención. "Inmediatamente después del golpe, los primeros detenidos fueron traídos acá, este casi fue un lugar de desaparición de personas, después fueron legalizadas y llevadas al RIM 22, pero también parece ser una bofetada a la democracia, porque acá funcionaba el poder legislativo. No es casualidad", analizó.

Después de su cierre en 1984, el edificio fue un espacio de guardado de las dependencias del estado. Todo lo que sobraba, iba a parar a la ex Legislatura. Durante años, dejaron lanchas salvavidas y vehículos destruidos en la puerta.

En la planta baja lo que más llama la atención es la escalera. Es esa escalera la que conducía a los presos políticos, que ya estaban encapuchados, al primer piso, donde eran alojados y torturados. César Gioja, quien estuvo detenido en el centro clandestino, contó lo que pasaba dentro del lugar. "El 26 de marzo detienen a mi papá que no tenía nada que ver. Le digo a mi mujer que al que buscaban era a mí y al José Luis, que estaba en el IPV, era diputado provincial, me presenté a la mañana, me dijeron que vaya a la tarde en el edificio de la Legislatura Provincial, debajo de la tribuna principal del estadio abierto, yo no soy montonero, no he robado nada, me van a tener dos o tres días que me van a largar. Me fui en mi auto, apenas entré uno de estos miliquitos jóvenes dijo que había llegado el montonero Gioja, me sentaron en una silla, me pusieron una capucha y me ataron las manos a la silla y estuve como dos o tres días así, nos metieron en el baño junto con otros más, reconocí a varios, estaba el diputado Mo, estaba atado al inodoro, no nos dieron nada de comer. Como a los tres días de estar detenidos en situaciones bastante complicadas sentía la declaración de mi viejo, que estaba ahí. Lo largaron al viejo", detalló.

José Luis Gioja también fue alojado allí y compartió sus recuerdos con Tiempo de San Juan. "Nos llevaron a la Legislatura vieja, tengo que haber estado dos días, pero uno pierde la noción del tiempo. Te daban agua cada tanto y te hacían cagar cada dos horas", relató.

En el primer piso, los presos políticos fueron alojados en una habitación sin ventanas. Eran trasladados diariamente a otras dos piezas, en donde eran torturados e interrogados. Muchos pudieron identificar donde estaban porque en estas piezas si habían ventanas. Cuando las capuchas se movían, veían el parque detrás de los vidrios. Muchos olían aroma a pasto mojado. El ala sur del edificio no fue usada, según el testimonio de los presos que estuvieron privados de su libertad allí.

El objetivo es convertir a este ex centro clandestino de detención en un espacio de la memoria. Pero los estudios que se realizaron en el edificio indican que el estado general no permite que sea visitado a menos que se haga una consolidación previa. Ahora hay una placa en la puerta y una intervención artística, que simula los colchones en donde los detenidos eran torturados.