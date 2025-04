La eliminación del cepo provocó reacciones divididas en los principales empresarios de San Juan

En San Juan, el anuncio generó reacciones divididas entre los principales referentes del empresariado provincial. Mientras algunos celebran el paso hacia una economía más libre y previsible, otros advierten sobre los riesgos de inflación, traslado de precios y falta de medidas complementarias para sectores sensibles.

Ricardo Martínez - presidente de la Cámara Minera de San Juan

"Es una importante noticia para mercados más transparentes y, en el mediano plazo, más equilibrados, esperamos. Habrá que ver si esto es quizás una devaluación impulsada por el mercado, ya que el tipo de cambio oficial USD/ARS probablemente aumentará debido a la demanda liberada tras la eliminación del cepo. Sin embargo, la banda gestionada es un enfoque híbrido diseñado para equilibrar estabilidad y flexibilidad".

Pedro Ponte - empresario de transporte, expropietario del Grupo Semisa

"El levantamiento del cepo cambiario representa un paso hacia nuestros sueños de una economía más libre y próspera. Al permitir la libre flotación del dólar, el Gobierno nacional busca eliminar distorsiones que han estancado nuestro país por tantos años. Esta medida nos da la oportunidad de soñar con un futuro en el que las inversiones fluyan, pero también es crucial ser conscientes de los desafíos que esto implica. La volatilidad inicial podría afectar los precios, pero si trabajamos todos juntos, oficialismo y oposición, podremos enfrentar este desafío. La colaboración política será clave para lograr un crecimiento sostenible, garantizando que todos los argentinos podamos aspirar a un mañana mejor. Enfrentemos juntos este reto para construir la Argentina que todos soñamos. Cómo siempre digo solo depende de nosotros y de la unidad que tengamos para construir un país mejor".

Micaela Taboada Gil - Unión Industrial de San Juan

"La eliminación del cepo puede presentar varios escenarios. Veremos qué pasa el lunes. Por un lado, puede ser positivo para la atracción de inversiones. Principalmente, generar confianza en las inversiones del extranjero al igual que importar maquinaria. Era una medida necesaria desde el punto de vista de los industriales. Por otro lado, esperemos que no repercuta en un pass thru, es decir, que esto no signifique un aumento de precios o un aumento descontrolado de la inflación. No hay un contexto donde nosotros podamos aumentar los precios. En San Juan está bastante frenado todo. Esperamos que no sea ese tipo de resultado".

Leopoldo Bravo - propietario de Alumaster

"Hay que esperar al lunes a ver cómo se desenvuelve el mercado. Creo que es un paso ya anunciado del programa económico. Ojalá que sirve para que se de la reactivación económica que tanto deseamos. Vivimos en la Argentina, en tres días pueden pasar un montón de cosas. La idea es que las empresas vengan al país e inviertan".

Hugo Goransky - Unión Industrial

"Estamos todos en el mismo barco. Tenemos que buscar la previsibilidad para entrar en el mundo. La eliminación del cepo al dólar puede ser positiva para las inversiones que llegarán con el RIGI. Las empresas ahora saben que van a poder disponer de sus dólares. El cepo era una espada de Damocles. Habrá que ver cómo repercute, las PyMes estamos pidiendo un mini RIGI. Creo que ahora vamos hacia un país normal. El cepo pretendía que no hubiese sobresaltos cambiarios. Si el Gobierno nacional tomó esta decisión es porque evidentemente deben tener controlada la base monetaria. No es normal que haya 18 tipos de cambio".

Antonio Giménez - Cámara de Comercio Exterior

"Se derogará el Programa de Incremento Exportador (conocido como 80/20 o dólar blend) para la liquidación de exportaciones. No se modificarán los plazos de ingreso de divisas al Mercado Libre de Cambios (MLC) por exportaciones de bienes y servicios. Se espera que esta simplificación del mercado cambiario spot facilite el desarrollo y la liquidez de los mercados a término, tanto para el tipo de cambio como para las materias primas, lo cual es relevante para amplios sectores de la economía. Asimismo, se eliminará el plazo mínimo de tenencia de valores negociables (conocido como “parking”) aplicable a personas humanas. En principio, esta medida resulta positiva para los exportadores. Salir del esquema blend y pasar a una banda sostenida entre los 1.000 y 1.400 pesos —habrá que ver dónde se estabiliza el equilibrio— mejora la competitividad para el sector exportador".

Hermes Rodríguez - Cámara de Comercio de San Juan

"Facilitar el acceso al dólar probablemente atraiga inversiones. No tengo certeza de si esta medida se implementará de forma gradual para las empresas, aunque tengo entendido que, en una primera etapa, estaría destinada a los particulares. Es un proceso, pero ya sabemos que nuestra economía sigue fuertemente atada a los movimientos del dólar. Por lo tanto, es esperable que aumente la demanda y que se produzcan modificaciones en el valor de la divisa. En definitiva, creo que esto podría traducirse en una recuperación del sector comercial".

Julián Rins - Cámara Argentina de la Construcción

"El sector, como la mayoría, tiene insumos relaciones con el dólar. Principalmente en acero y el aluminio. En la construcción, los valores se han ido reajustando. Ahora la inflación nos pega más porque uno cobra menos de lo que invierte. Va a haber un traslado de precios. Eso nos perjudica. Habrá precios a la alza y paritarias a la alza. Precios más caros y mano de obra más cara. Eso va a repercutir en el precio de las obras. Para nosotros lo mejor es la estabilidad. El resto de los sectores, como el comercio, cambian la lista de precios y listo. Nosotros tenemos que esperar a que salgan los índices para recién poder reajustar. Una modificación en abril se paga recién en julio".

Francisco Paladini - Lomas del Sol

"Hay un sistema de bandas entre 1.000 y 1.400. Obviamente el lunes el dólar va a ir a buscar la banda superior. Dudo que sea inmediato por el anuncio del acuerdo con el fondo por los 20.000 millones de dólares. De fondo, la política no es buena. El Gobierno nacional endeudó otra vez al país para sostener este esquema económico inviable hasta las elecciones. Sin embargo, no van a quebrar y explotar la banda. El mercado va a ir tanteando, si ven que los recursos del fondo realmente están, va a ir jugando el dólar dentro de la banda".

Juan José Ramos - Asociación de Viñateros Independientes

"Los productores veníamos reclamando un dólar más equilibrado para poder exportar, ya que existía un atraso cambiario que se profundizaba día a día. Sin embargo, con estas nuevas medidas, también es cierto que podrían surgir algunos efectos negativos. Los viñateros vendieron la uva en cuotas, y ahora se enfrentarán a un aumento en los costos e insumos. Como todavía no se han realizado muchas liquidaciones, esperamos que estas puedan adecuarse a las nuevas disposiciones y que incluyan actualizaciones, porque de lo contrario se generarán pérdidas importantes. Si no se implementan medidas complementarias, esto podría derivar en una espiral inflacionaria difícil de contener. Habrá que ver con qué tipo de cambio nos encontramos el lunes".

Martín Materia - Cámara Argentina del Mosto

"Lo veo de manera positiva. Se elimina el dólar blend, pero con la flotación anunciada estimamos que el tipo de cambio debería ubicarse en un valor similar al que veníamos operando bajo ese esquema. En cuanto al giro de dividendos al exterior, lo interpreto como un poco de oxígeno para las casas matrices y una señal alentadora para que se animen a ampliar sus inversiones en Argentina".