La carrera contrarreloj del massismo en San Juan y por qué es importante

El espacio que lidera el ex intendente de la Capital, Franco Aranda, cosechó exactamente 2.326 adhesiones y están en la parte de corrección del proceso. Ya las tienen listas en formato físico y están volcándolas al sistema digital, como lo exige la Secretaría Electoral. Desde el Frente Renovador dijeron que parte del equipo está abocado a subsanar los errores que puedan surgir y que enviarán el material el viernes. Una vez que ingrese a la Justicia, deberán esperar a que a que de curso. "Ya está la totalidad de la documentación", expresaron.

Asimismo, manifestaron que esperan la celeridad judicial. Fundamentalmente, por en San Juan las elecciones -es casi un hecho- se adelantarán a mayo o junio. Entonces, hay que tener el espacio legalmente conformado y a punto para competir.

El posicionamiento del massismo sanjuanino es una incógnita. De momento, están en el Frente de Todos, que conduce el gobernador Sergio Uñac. No obstante, voceros del Frente Renovador explicaron que "no confirmamos ni descartamos nada", sobre la posibilidad de abrirse. Tampoco le cerraron la puerta a integrantes de la oposición que quieran engrosar las filas. Además, aseguraron que no tienen charlas con el actual mandatario desde hace tiempo.

En el evento de inauguración del local, hubo presentación de referentes departamentales. En el massimo afirmaron que llegarán a los 10 candidatos a intendente necesarios -según la ley de lemas- para presentarse a elecciones con un candidato a gobernador. Por ahora, el nombre a la primera magistratura local no está definido. "Estamos concentrados en formalizar en FR", comentaron. Aunque, sottovoce, algunos miembros admitieron que Aranda es el que tiene más fichas.

En el acto del viernes pasado, hubo dos dirigentes que convocaron mayor cantidad de militancia: Elías Robert, de Rawson, y Joel Gómez, de Chimbas. También estuvieron: Alberto de los Ríos (Angaco), Jorge Riveros (Calingasta), Horacio Monardez (Albardón), Denis Gómez (Ullum), Cristian Jácamo (Caucete) y Aldana Suárez (Zonda). En tanto, como figuras nacionales, asistieron: el vicejefe de Gabinete de Diputados de la Nación, Nazareno La Gamba, la diputada nacional y directora del programa ProyectAR, Mónica Litza, y la titular de BICE Fideicomisos, Gabriela Lizana.