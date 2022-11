Javier Milei en San Juan: retenciones mineras "aberrantes"; "no me meto en temas locales", pero "con Juntos, nada"

Acompañando al libertario estuvieron Martín Turcumán (ADN), Carlos Montiveros (Fuerza Liberal), Victoria García y Sergio Vallejos (Partido Demócrata), entre otros.

Mieli transmitió un mensaje, como suele hacer, con fuerte tono económico, plagado de definiciones técnicas, y enfocado en el orden nacional. Sorprendió cuando, consultado por la política vernácula, afirmó: “No me meto en temas locales”.

En este sentido, lo único que dijo fue que “no puedo estar en la coma del decimal”, en relación a que no puede estar ocupándose de todos los armados provinciales.

Las alianzas provinciales de Milei son manejadas por su armador político Carlos Kikuchi, quien junto a su hermana Karina son sus personas de confianza. Hace pocos días Kikuchi estuvo en San juan, abrió las puertas a la conformación del amplio espacio liberal, pero advirtió que quien quiera ser candidato a gobernador tiene que garantizar el 10% de los votos.

Es que, con las elecciones desdobladas, malas performances provinciales podrían afectar las chances presidenciales de Milei, en una elección que se jugaría con varios comicios distritales ya cerrados.

El libertario insistió en la necesidad de terminar con el Banco Central. Según él, la historia demuestra que “no se necesita un Banco Central para ser un país rico”.

Otros conceptos muy repetidos por el candidato también fueron parte de su mensaje, “la emisión monetaria es una estafa”, bajar el gasto público, eliminar regulaciones, y flexibilizar las relaciones laborales.

Junto a estas declaraciones muy escuchadas, dejó algunas definiciones casi inéditas: Milei aseguró que cuando “termine mi ciclo político me retiro”. El economista afirmó que “sólo vengo a poner a la Argentina de pie”.

Milei tuvo palabras de agradecimiento y aliento para la militancia sanjuanina de su espacio. “Han tenido un rol destacado”, y los alentó a seguir trabajando comprendiendo que “hay otras fuerzas”.

Entre ellos destacó a los jóvenes que “son lo que primero han despertado. Tiene una explicación concreta. Son rebeldes contra el estatus quo, que es de izquierda. No cayeron en las ataduras de lo políticamente correcto”.

Pero junto con el aliento, realizó una advertencia de cara a las elecciones: “No puedo estar en la coma del decimal”. Algo así había dicho su armador político, Carlos Kikuchi, cuando expresó que, para lanzar un candidato a gobernador en San Juan, se tenía que “asegurar el 10%”.

Un tema de interés para la producción local fue objeto de una definición al estilo Milei: “Las retenciones mineras son una aberración”, disparó.

En cuanto a las propuestas nacionales, repitió la receta que viene señalando donde va, que se sintetiza en “un hachazo al estado”.

El punto central es “la eliminación de la obra pública”, causa, según Milei, de toda la corrupción. Esta debería pasar a ser cosa de empresarios privados.

Entre otros puntos para bajar el déficit, disparó un concepto polémico “hay que privatizar YPF, así como funciona es un desastre”.

Finalmente habló sobre la probable eliminación e las PASO, un tema que suena cada vez menos porque el oficialismo no tendría los números en el parlamento, y porque el Presidente quiere competir.

Sobre las PASO recordó que ya “señalé que es un invento nefasto diseñado por Néstor Kirchner para tener ventajas electorales. Los hipócritas de JxC cuando estaban en el poder, las querían eliminar. Quieren usar un instrumento para torcer la voluntad popular. Nosotros no vamos a dar quórum. Necesitas una mayoría especial. No estamos para hacer especulaciones miserables. Les vamos a ganar de cualquier manera. Vamos a llegar y nadie va a poder llorar con que les hicimos trampa. Juego con lo que pongan”.

Milei terminó su participación con críticas a Juntos por el Cambio, su competidor directo por una amplia franja del electorado, aunque dejó una puerta abierta a los halcones: “Con Juntos por el Cambio no podemos tener nada. Una estructura que tiene dentro facciones de izquierda tan marcadas como la UCR, la CC, y el ala blanda de JxC. Nosotros no podemos tener nada. Nada. Tenemos contactos con algunas partes que tienen que ver con las alas duras. Juntos por el Cambio es una construcción destinada al fracaso. No vamos a hacer ningún acuerdo. Ese es el marco general y vale a todo nivel. Nuestro foco principal es lo nacional. Conforme vayamos creciendo vos a poder hacer otro tipo de avances”.