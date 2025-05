Javier Milei afirmó que cumplió la promesa al papa Francisco: "Sacamos a diez millones de personas de la pobreza"

El presidente Javier Milei afirmó en una entrevista que, según su visión, cumplió con la promesa que le hizo al papa Francisco cuando el pontífice le pidió que cuide a los pobres. Además reiteró que la Argentina comienza una etapa de crecimiento y le pidió a la población no caer en la ansiedad por la llegada de resultados.

Al hablar sobre su vínculo con el pontífice argentino, el mandatario dio algunos detalles de sus conversaciones. "Él me llamó por teléfono en medio de una nota que estaba haciendo y fue muy afectuoso. Luego lo visité en Roma y le pedí perdón por mis exabruptos. Tuvimos una charla maravillosa, me pidió que cuidara de los mas vulnerables y me comprometí a documentarlo de manera directa a través de (Sandra) Pettovello", contó en diálogo con radio El Observador.