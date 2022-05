Intimaron al municipio de 9 de Julio por la demora en la entrega de dos barrios

El pasado viernes salió a la luz un conflicto por dos barrios de 9 de Julio que no han sido entregados, uno de ellos ya está listo, porque el municipio no hizo los trámites correspondientes para ello. Todo estalló en medio de una entrevista de Radio Sarmiento a Marcelo Yornet, el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), donde los oyentes le consultaron por qué no se entregaban las casas del complejo Alto de Sierra y el Villa Fiorito.