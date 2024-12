Hay runrún de que habrá nuevos ingresos a la Justicia por Acordada de la Corte

Si bien oficialmente no se informó nada al respecto, el run run indica que antes de fin de año se sumaría personal judicial y dichas incorporaciones provendrán de aquellos que participaron y aprobaron el concurso de 2022, de los cuales sólo el 30% ya cumple tareas en la justicia sanjuanina.

Días atrás, uno de los miembros de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, confirmó que el grupo de personas que rindió el examen y le fue bien no será descartado por un nuevo concurso de ingreso y su lugar será respetado. "Hasta que no culminemos la totalidad de las personas que han aprobado ese concurso, no podemos llamar a otro. Sería una falta de respeto hacia aquellos que han esperado y trabajado arduamente para alcanzar una oportunidad en el Poder Judicial", manifestó la autoridad.

A casi dos años de la última evaluación, que constó de tres instancias -una prueba de tipeo, otra ortográfica y una final sobre nociones de derecho-, entró menos de la mitad de los aprobados, acorde aseguraron fuentes oficiales. La primera tanda de ingresos se dio en noviembre del 2022. Fueron 60 personas, destinadas a distintos juzgados de Paz, al Registro General Inmobiliario, al edificio de Tribunales como también a los anexos Mitre y Jujuy. Posteriormente, hubo otro ingreso para la Segunda Circunscripción y después no se supo más nada.

En números finos, de los 541 aprobados, hasta el momento se incorporaron 164 personas; de las cuales 94 fueron a parar a organismos y oficinas de la Corte de Justicia; 55 a organismos y oficinas del Ministerio Público Fiscal y 15 a organismos y oficinas del Ministerio Público de la Defensa.

De acuerdo a lo que precisaron desde el Poder Judicial a este medio, el concurso del 2022 tiene vigencia hasta el próximo año, con probabilidad de habilitar una prórroga por un año más. Esto implica que, en caso de habilitarse vacantes por cualquier motivo, siempre y cuando no sean cargos judiciales, se acudirá al listado de los aprobados que quedan pendientes para su ingreso.