Gioja, como un equilibrista: reveló qué hablo con Cristina, pidió cuidar a Kicillof y fustigó a Alberto

En entrevista con Canal 13 de San Juan, Gioja repasó rápidamente la historia reciente de la derrota del peronismo. "Al Frente de Todos no le fue bien porque pusimos un porteño como candidato. Para la rosca, para el discurso, son buenísimos, pero cuando hay que poner lo que hay que poner tiran para atrás", dijo, entre risas, a modo de autocríca, aunque no mencionó que el expresidente llegó gracias a la bendición de Cristina, principal cuestionamiento que se cierne sobre la postulación de la dirigente a la presidencia de la estructura del peronismo.

Por el contrario, el exgobernador consideró que "Cristina es la dirigente más representativa que tiene la Argentina, imaginate para el peronismo". El sanjuanino mantuvo vasos comunicantes con el kirchnerismo desde el 2016, cuando asumió al frente del PJ nacional. El miércoles de la semana pasada estuvo con la expresidenta en el Instituto Patria. Reveló que, en una parte de la charla, insistió en comunicarse con el gobernador de La Rioja. "Hablá, llamalo a Quintela, llamá a los gobernadores", aseguró que le pidió. A lo que Cristina le habría dicho que sí, que lo tenía previsto.

"Hablamos de todo, incluso del peronismo de San Juan. Lo llamó y se descompuso el teléfono justo. No fue culpa de ella", afirmó el exmandatario local, en referencia a la frustrada comunicación.

Acto seguido, Gioja recordó una frase de Perón para ilustrar el proceso de renovación: "Renovar no es tirar un viejo por la ventana. Se te atraganta un viejo en la banderola y te hace un lío". Dijo que "es con todos. Renovar es abrir las puertas de par en par para que vengan todos. Cristina siendo la más representativa lo puede hacer" y sustentó los dichos con el ejemplo de su propio relación con la expresidenta: "Nos hemos peleado, hemos discutido, pero nunca dejó de ayudar a San Juan".

Para Gioja "la oposición tiene que tener liderazgos fuertes" como el de Cristina. Pero también reconoció a Quintela. "No digo que Quintela sea débi. Tuvo la valentía porque nadie salía y salió", dijo. ¿Y ahora? "Y ahora salió lo de Cristina", marcó. Gioja quiere un partido similar al que esquematizó cuando asumió él durante el gobierno nacional de Mauricio Macri. Una sola conducción que pueda dialogar con los distintos espacios. En un momento pareció que Quintela era un hombre de características similares.

Sin embargo, la irrupción de Cristina cambió el juego. Principalmente por la resistencia que opone el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a La Cámpora, y viceversa. El enfrentamiento de las facciones del kirchnerismo tomó la centralidad en el Partido Justicialista. El bonaerense respaldó a Quintela desde el principio y ahora lo sostiene. Gioja habló sobre eso. "Creo que la interna de la Provincia de Buenos Aires está influyendo muchísimo en la interna nacional. Yo lo digo, hay que defender a Axel Kicillof porque es el gobernador que más votos sacó. En Buenos Aires ganamos la elección presidencial en el 2023. En la reelección, Axel sacó 10 puntos de ventaja. El tipo con un autito, un termo, un mate y una valijita, lo logró. Es un cuadrazo. Lo conozco".

El giojismo busca el mantener buena sintonía con ambos sectores. En ocasiones precedentes, Gioja resaltó su buena relación con Kicillof. También diferenció a Cristina de La Cámpora. Aunque parezca imposible, para el sanjuanino Cristina está por encima de la interna y no va a beneficiar sólo a la agrupación de su hijo Máximo. Pero desde el Gobierno bonarense no lo entendieron así. Por eso cuestan las reuniones. Hubo trascendidos acerca de un encuentro entre Cristina y Kicillof. Pero aparentemente ni siquiera sucedió. Gioja dudó: "No tengo la información de que se hayan reunido. No lo puedo desmentir, pero no tengo la información".