Fuerte negociación para que no se caiga una megaobra sanjuanina

La primera alternativa, obviamente, resistida oficialmente, a la luz de lo engorroso en tiempos y trabajo administrativo de relicitar, ni hablar de los costos que se irían por las nubes. A la vez, como la de perforar la montaña no es una tarea que hace cualquiera sino pocas constructoras en el mundo, al punto que hubo un solo oferente, daba la impresión que si esta vez no se lograba, no se hacía nunca más. Así, San Juan optó por la segunda opción: negociar.

Quien dio detalles de cómo va ese proceso es el ministro de Obras local, Julio Ortíz Andino. Lo trajo a colación para compararlo en contraposición con la licitación de la Ruta 40 Sur, que tuvo este jueves cinco oferentes y varios con propuestas "pagables". Es decir, muchas opciones para que el Estado sanjuanino pueda elegir e incluso pagando menos de lo presupuestado. "La Ruta 40 Sur no va requerir un proceso como el que se está llevando adelante, de negociación, como es el del túnel de Zonda, que salió muy por encima del valor del presupuesto", analizó. Y aseguró que "lo hemos actualizado al presupuesto, sigue estando por encima del 20%. Por eso hemos pedido una excepción y el BID nos la ha concedido para que negociemos".

La única oferente Queiroz Galvao Construction SA, se presentó con un presupuesto de $ 8.469.138.894,96 para construir el túnel. Lo que busca la Provincia es que baje los costos previstos. "Le estamos diciendo a la empresa que baje los precios. Tienen que presentar seguramente la semana que viene la nueva oferta y ahí la podremos adjudicar", aseguró Ortíz, en diálogo con Tiempo de San Juan.

uñac.jpg

Hay un buen pronóstico, al menos desde la visión del Gobierno sanjuanino. El ministro uñaquista afirmó que a los brasileros "les hemos marcado varios temas, han acordado en que los pueden bajar y estamos haciendo un esfuerzo conjunto al respecto, creo que va a llegar".

El optimismo oficial no es un dato menor. No hay chances de que al dinero lo ponga la Provincia y tampoco de que el BID amplíe el financiamiento. Todo queda sujeto a que haya un entendimiento con la empresa. Fuentes gubernamentales apuntaron que la constructora brasileña maneja obras de mucha mayor envergadura al Túnel de Zonda en otras partes del mundo, sumado a que -de ser adjudicada- debería instalarse en San Juan por varios meses para concretar los trabajos, traer maquinaria específica y otros menesteres para los cuales la distancia juega en contra. De manera que no se esperaba inicialmente que haga mucho esfuerzo por quedarse. No obstante, hay esperanza de que ceda algunos millones y que esta megaobra sanjuanina no se caiga.

Ambiciosa obra

El Túnel de Zonda consiste en una conexión entre la Ruta Provincial Nº 14 y la Ruta Provincial Nº 38 atravesando la Sierra de Marquesado, y comprende dos partes: la ejecución de un túnel de un poco más de 1 km de longitud en sentido perpendicular a la Sierra de Marquesado; y la ejecución de dos caminos de acceso, uno para conectar la Ruta Provincial N° 14 con el túnel en el departamento Rivadavia, y otro para conectar el túnel con la RP 38 en el departamento Zonda, totalizando entre ambos accesos aproximadamente 4,7 Km de longitud.

El proyecto es considerado estratégico desde muchos puntos de vista: conectará a los departamentos de Rivadavia y Zonda sin atravesar la denominada “Quebrada de Zonda”, generando un by pass para el flujo vehicular rápido y el de carga, evitando su incompatibilidad con el tránsito lento y recreativo que deberá tener la Quebrada para gozar a pleno todos los beneficios que generará el Master Plan Turístico. Aparte, por allí pasarán las conexiones para mejorar el servicio de agua potable, de Internet, de gas, entre otros.

Además, con este túnel se logrará una accesibilidad más ágil desde la Ciudad de San Juan hacia la “Ruta Interlagos”, en un recorrido de más de 100 km de un paisaje de oasis, entre montañas que envuelven los cuatro espejos de agua de los diques sobre el Río San Juan.