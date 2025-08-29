viernes 29 de agosto 2025

Plan estratégico

Fabián Martín acompañó la presentación del anteproyecto del plan de ordenamiento territorial en Calingasta

La iniciativa que busca guiar el crecimiento urbano, productivo y ambiental del departamento con participación ciudadana y visión de futuro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, encabezó en Calingasta la presentación del anteproyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, una herramienta de planificación que busca proyectar el desarrollo futuro del departamento de manera equilibrada, eficiente y sostenible.

La actividad, organizada por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, se desarrolló en Villa de Calingasta, Tamberías y Barreal, donde se expusieron los principales lineamientos del plan, entre ellos:

• mejorar la conectividad e integración territorial con Mendoza y Chile,

• ordenar el crecimiento urbano, evitando la expansión desordenada,

• preservar y potenciar la producción agrícola y turística,

• consolidar corredores estratégicos para el transporte de cargas pesadas,

• proteger el ambiente y gestionar riesgos naturales,

• diversificar la matriz productiva con agricultura, turismo y minería responsable.

Martín destacó la importancia de trabajar junto a la comunidad y a las instituciones académicas para pensar el Calingasta del futuro: “El territorio también se planifica con la voz de su gente. Este es un plan construido entre todos para garantizar mejor calidad de vida, desarrollo sostenible, protección de los recursos naturales y prevención de riesgos”, señaló.

El anteproyecto fue elaborado con un enfoque interdisciplinario que incluyó a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ y a profesionales de distintas áreas —geología, sociología, urbanismo y ambiente— para realizar un diagnóstico integral sobre recursos, riesgos y potencialidades productivas.

La participación ciudadana también fue protagonista del proceso, a través de encuentros con autoridades locales, mapeos participativos, encuestas a vecinos y un espacio abierto para seguir aportando sugerencias mediante código QR.

De la presentación, además del vicegobernador, participaron Emilio Achem, secretario General de la Gobernación; el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal; Federico Manini, director de Planeamiento; Marcela Cuello, jefa Técnica de Planeamiento; Mónica García, jefa del Departamento Planeamiento; y los arquitectos Carlos Guirado, Romina Naranjo y Santiago Mazzuco. También estuvieron presentes Mariana Azcona, directora de Desarrollo Minero Sustentable del Ministerio de Minería, y Ana María Lillo, del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan.

