Expectativa en San Juan por el proyecto de reforma del ENARD

El Congreso analiza un proyecto de ley que modifica la Ley 26.573 , que presentó el diputado Jorge Chica, con el objetivo de reforzar el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y ampliar el apoyo a las provincias. Si la iniciativa avanza, San Juan sería una de las jurisdicciones beneficiadas, con una inyección cercana a los 1.500 millones de pesos destinados a infraestructura, formación y programas deportivos, de acuerdo a la información que proporcionaron desde el entorno del legislador nacional sanjuanino.

La propuesta plantea volver al esquema de financiamiento original del ENARD, creado en 2009 y modificado en 2017. La nueva fórmula establece que el ente se sostendrá con el 1% de la facturación anual de las empresas de servicios TIC (telefonía, internet, cable) que tengan más de 10.000 usuarios. De este modo, se busca asegurar recursos estables y crecientes para el alto rendimiento y el desarrollo deportivo en todo el país.

El proyecto también crea el Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD), que estará integrado por representantes de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo tendrá a su cargo la implementación del Plan Federal de Desarrollo para el Deporte en Vías al Alto Rendimiento, que destinará fondos a las provincias adheridas y a proyectos de clubes, asociaciones y deportistas.

El Plan Federal de Desarrollo Deportivo incluye obras de infraestructura, capacitación de entrenadores, incorporación de tecnología, cobertura médica y apoyo al deporte universitario. El objetivo es profesionalizar y expandir el deporte federado, garantizando igualdad de oportunidades para atletas de todo el país y ampliando la pirámide que nutre al alto rendimiento.

Con este esquema, San Juan recibiría alrededor de 1.500 millones de pesos, que se destinarían a obras, equipamiento y programas de formación de talentos. La provincia, que ya cuenta con una importante infraestructura deportiva, podría así potenciar su presencia en competencias nacionales e internacionales y fortalecer el trabajo de clubes y asociaciones de base.