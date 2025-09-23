Expectativa en San Juan por el proyecto de reforma del ENARD

El Congreso analiza un proyecto de ley que modifica la Ley 26.573, que presentó el diputado Jorge Chica, con el objetivo de reforzar el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y ampliar el apoyo a las provincias. Si la iniciativa avanza, San Juan sería una de las jurisdicciones beneficiadas, con una inyección cercana a los 1.500 millones de pesos destinados a infraestructura, formación y programas deportivos, de acuerdo a la información que proporcionaron desde el entorno del legislador nacional sanjuanino.
La propuesta plantea volver al esquema de financiamiento original del ENARD, creado en 2009 y modificado en 2017. La nueva fórmula establece que el ente se sostendrá con el 1% de la facturación anual de las empresas de servicios TIC (telefonía, internet, cable) que tengan más de 10.000 usuarios. De este modo, se busca asegurar recursos estables y crecientes para el alto rendimiento y el desarrollo deportivo en todo el país.
El proyecto también crea el Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD), que estará integrado por representantes de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo tendrá a su cargo la implementación del Plan Federal de Desarrollo para el Deporte en Vías al Alto Rendimiento, que destinará fondos a las provincias adheridas y a proyectos de clubes, asociaciones y deportistas.
El Plan Federal de Desarrollo Deportivo incluye obras de infraestructura, capacitación de entrenadores, incorporación de tecnología, cobertura médica y apoyo al deporte universitario. El objetivo es profesionalizar y expandir el deporte federado, garantizando igualdad de oportunidades para atletas de todo el país y ampliando la pirámide que nutre al alto rendimiento.
Con este esquema, San Juan recibiría alrededor de 1.500 millones de pesos, que se destinarían a obras, equipamiento y programas de formación de talentos. La provincia, que ya cuenta con una importante infraestructura deportiva, podría así potenciar su presencia en competencias nacionales e internacionales y fortalecer el trabajo de clubes y asociaciones de base.