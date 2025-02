En tono electoral, Gramajo reapareció en las redes con una foto junto a Munisaga en Rawson

Los dos dirigentes tienen aspiraciones electorales. Gramajo retornó al discurso público después de dos meses de silencio político. El excacique justicialista hizo una recorrida por los departamentos durante el 2024 con especial foco en Rawson, un distrito al que considera un "primo hermano" de Chimbas. En el último evento, una celebración para despedir el año en el Club de la Villa Hipódromo, Gramajo tuvo el guiño de Munisaga.

"Siempre viene con algo presente para darnos. Siempre viene con ganas de brindarse a quien lo recibe. Por eso, para nuestro departamento, recibir a Gramajo es un gran honor. Es un digno representante de nuestro pueblo. Rawson lo va a recibir siempre con los brazos abiertos", dijo el intendente de Rawson en el acto, en que también estuvo Roberto "Yeyo" Sosa. En una palabra: el rawsino y el chimbero fortalecieron su vínculo de cara al 2025. Obviamente, el intendente puede caminar con Andino. "Pero ya no es sólo con Andino", manifestaron las fuentes del San Juan Te Quiero.

En el gramajismo insisten en que los jefes comunales del peronismo no están atados a la figura de Andino. Incluso hubo voces dentro del espacio del exgobernador que, por lo bajo, sugirieron que el sanmartiniano no debía ser el único candidato por el sector, sino que era bueno abrir el juego. No sucedió. Todo indica que Andino es una ficha puesta por el uñaquismo.

Mientras tanto, Gramajo capitaliza la relación con Munisaga. Por eso no es casual la fotografía que publicó este jueves y con un escrito en tono provincial. "Ponerse la camiseta de San Juan es entender que el progreso económico sólo es bueno de la mano de la justicia social, sin exclusión y con todos adentro. Estamos en un contexto complejo, pero juntos podemos generar nuevos consensos y avanzar hacia un futuro mejor", posteó el chimbero.