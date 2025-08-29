viernes 29 de agosto 2025

Medios

En medio del escándalo por presuntas coimas, aparecieron audios de Karina Milei

A los audios de Diego Spagnuolo, ahora se suman los de Karina Milei hablándole a sus funcionarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un contexto de efervescencia política y judicial, con un escándalo de presuntos sobornos que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en las últimas horas se difundieron nuevas grabaciones adjudicadas a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Estos audios, puestos al aire en el canal de streaming Carnaval por el periodista Mauro Federico, sugieren un intento por aplacar tensiones internas dentro del espacio político.

En el primero de los registros revelados, se escucha a la hermana del presidente Javier Milei con un mensaje claro y directo: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. Esta declaración se produce en un momento de gran sensibilidad, aunque las grabaciones de Karina Milei no hacen ninguna referencia directa a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto. No obstante, los difusores advirtieron que esta es “la puntita” de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días.

En una segunda grabación, aunque menos clara en su referencia, se la oye decir: “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, indicando su intensa dedicación, si bien sin una conexión explícita con el conflicto interno.

Estos audios emergen tras el escándalo desatado por las revelaciones de Diego Spagnuolo, quien condujera la ANDIS y fuera amigo y abogado de Javier Milei antes de su presidencia.

Spagnuolo había denunciado un entramado de corrupción y pedidos de coimas para la compra de medicamentos, llegando a afirmar que estaban "desfalcando la agencia”. En sus testimonios, Spagnuolo mencionó a la droguería Suizo Argentina, vinculándola con los primos Eduardo “Lule” Menem –asesor de la Secretaría General de la Presidencia– y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Incluso, Spagnuolo reveló haberse reunido con el jefe de Estado, Javier Milei, para informarle sobre la situación: “Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?”.

La gravedad de las denuncias llevó a que, en la noche del jueves 21 de agosto, el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenara 14 allanamientos. Estas operaciones incluyeron las sedes de la ANDIS, de la droguería Suizo Argentina y los domicilios de varios involucrados.

Por ejemplo, en la casa de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, se encontraron 266 mil dólares y siete millones de pesos en sobres con anotaciones, además de secuestrarle el celular y el pasaporte. En la mañana siguiente a las primeras revelaciones, se realizaron nuevos allanamientos en busca de documentación de interés para la causa. Spagnuolo, por su parte, ya designó a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales, siendo hasta el momento el único involucrado con defensa designada.

En este clima de investigaciones judiciales y revelaciones mediáticas, las grabaciones atribuidas a Karina Milei subrayan una preocupación por la cohesión interna, lo que podría interpretarse como una respuesta a las tensiones generadas por el escándalo que envuelve a funcionarios y allegados al gobierno.

