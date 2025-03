En la Legislatura presentaron un proyecto para que adultos mayores de San Juan reciban un subsidio mensual

"El proyecto lo presenté esta semana porque estamos ante una situación urgente. Este domingo, 23 de marzo, vence la moratoria previsional, y muchas personas adultas mayores van a quedar fuera del sistema, sin poder acceder a una jubilación ni a ningún tipo de ingreso. La idea es buscar una solución para ellos, que no queden desamparados ni en situación de vulnerabilidad extrema. Con este subsidio económico queremos brindarles una contención mínima, una herramienta concreta para garantizarles dignidad y presencia del Estado . Es un tema de justicia social: después de toda una vida de trabajo, no pueden quedar solos". Así justificó la diputada justicialista Sonia Ferreyra su iniciativa, que acaba de presentar en la Cámara de Diputados de San Juan . La idea cobra mayor relevancia hoy, cuando vence la moratoria jubilatoria y miles de personas mayores se quedarán sin beneficio en todo el país.

La autora del proyecto establece un subsidio del Gobierno Provincial que no deberá ser inferior al 80% de una jubilación mínima y deberá actualizarse periódicamente para mantener su poder adquisitivo. Dado que se necesita destinar presupuesto para este fin, resulta ser un tema espinoso. De hecho, las consultas de TIEMPO DE SAN JUAN a importantes referentes del oficialismo sobre si en viable esta iniciativa en la Legislatura no fueron respondidas, lo que sugiere que hay cautela.

"El periodo ordinario comienza recién en abril, que es cuando se constituyen las comisiones y se empiezan a tratar los proyectos. Ahí veremos la idea de que podamos trabajarlo en conjunto. Yo creo que la preocupación es de todos. Todos tenemos a alguien que va a quedar en esa situación o va a estar atravesando la situación, así que yo creo que va a haber buena voluntad y es algo que es necesario. Veremos ahora, con el inicio y el trabajo de comisión, cuáles son los planteos que recibimos", sostuvo Ferreyra.

La peronista aseguró que "el proyecto es muy sencillo, la mayoría de las cuestiones y requisitos lo va a establecer la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo. La idea es plantear el tema para que pensemos a trabajar seriamente en una política de Estado que los incluya. Ponen en la agenda, esa es la intención".

No está definido cuántos serían los beneficiarios, de aprobarse esta ayuda económica. Tampoco de cuánto sería el desembolso que debería erogar el Estado para implementarla. Sobre esto, Ferreyra dijo que "para eso pasa precisamente a las comisiones para pedirles los informes a los organismos encargados y ahí se evalúa, se determina y después hay un dictamen. No tengo un número exacto, pero son muchas personas que van a quedar fuera del sistema previsional, más las mujeres, que son las que no van a poder acceder y van a tener que esperar hasta los 65 años de edad para poder acceder a una jubilación, a una PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) en realidad".

Afirmó la autora del proyecto que el bloque PJ está todo unido apoyando esta iniciativa.

image.png

Qué dice el proyecto sobre el subsidio para personas mayores

El Proyecto de Ley es para la Creación del Programa de Asistencia Económica para personas Mayores en Situación de Vulnerabilidad en San Juan.

El objetivo es otorgar un subsidio mensual a quienes no cumplan con los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Se entiende por situación de vulnerabilidad, aquellas condiciones sociales, económicas y sanitarias que afectan o limitan el pleno ejercicio de los derechos previsionales de las personas, y que requieren medidas de protección, inclusión y acompañamiento por parte del Estado.

Se consideran comprendidas dentro de esta definición:

Vulnerabilidad económica: carencia o insuficiencia de ingresos que impidan cubrir las necesidades básicas, así como la falta de aportes previsionales suficientes para acceder a una jubilación digna.

Vulnerabilidad social: situaciones de aislamiento, marginación o exclusión que dificulten al acceso a redes de apoyo y servicios sociales esenciales.

Vulnerabilidad sanitaria: Presencia de condiciones de salud o enfermedad afecten a la calidad de vida y obstaculicen el ejercicio pleno de los derechos previsionales.

Serían beneficiarios de este programa aquellas personas mayores residentes de la provincia que: hayan cumplido 60 años de edad o más; no cuenten con los 30 años de aportes requeridos para la jubilación ordinaria ni sean beneficiarios de la PUAM, se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El monto del subsidio es determinado anualmente en la Ley de Presupuesto Provincial y no deberá ser inferior al 80% de una jubilación mínima y deberá actualizarse periódicamente para mantener su poder adquisitivo.

La autoridad de aplicación de este programa será el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Familia de la Provincia de San Juan, o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Los gastos que demande la implementación de esta ley serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto provincial.

Sin la moratoria

Hoy 23 de marzo, vence la moratoria previsional que Javier Milei decidió no prorrogar. Los efectos de la eliminación de la Ley 27.705 recaerá principalmente sobre las mujeres, quienes enfrentan más escollos para cumplir con los requisitos establecidos debido a inequidades laborales que aún subsisten en el Argentina.

Así, sin moratoria, muchas personas ya no van a poder completar sus 30 años de aportes y quedarán excluidas del sistema jubilatorio, quedándose solo con la posibilidad de tener que esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa solo el 80 por ciento de la jubilación mínima. Las estadísticas que ANSES brinda cada cuatrimestre muestran que sin la moratoria vigente, 7 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres quedarán sin jubilación desde abril.