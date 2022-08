En busca de los autores intelectuales de los saqueos en Rawson, pero ¿quiénes son?

En on, los responsables de la seguridad y hasta el propio gobernador Sergio Uñac hablan de instigadores y de un móvil político de fomentar un estado de desmadre y asociarlo a la situación política. Y en off, no hay señalamientos claros aunque aparecen varios protagonistas de la agitada vida política local : las organizaciones sociales, últimamente con una escalada de protagonismo, sectores internos del peronismo –tanto nacional como provincial- o sectores de la oposición con algún interés en el caos.

Pero ninguno de ellos ha reivindicado la intentona ni en público ni en privado, y cada uno tiene su propia interpretación ante ese vacío. Incluso, no son pocos los que interpretan que pudo hacerse tratado de un intento aislado desvinculado de la política que cobró fuerza con los minutos. Lo que sí, ocurrió y se dispararon infinitas hipótesis.

En el oficialismo hay sorpresa por los hechos, y no hay una percepción única de lo que ocurrió. Carlos Munisaga sostiene un público que hay motivación política detrás, algo que parece claro en las evidencias que pueden verse. Pero no surge una línea evidente ni al revisar las cámaras de seguridad del lugar, ni conociendo de primera mano a sus protagonistas, ni sacando conclusiones sobre la identidad de los detenidos, quiénes son o a quiénes responden.

Pero hay en el oficialismo también dirigentes que piensan que se trató de un acto de pillaje sin vinculación política que se multiplicó en cuestión de minutos. Un referente con un nivel de capilaridad en el territorio rawsino insuperable, contó a Tiempo de San Juan que “ya conozco la zona, conozco todos los grupos de Whatsapp, conozco a todos los protagonistas, y no he visto una organización que se pueda advertir. Si así fuera, lo sabríamos de inmediato. No hay alguien capaz de poder hacer algo así”.

Agrega que el supermercado está en una zona que es la más conflictiva de Rawson, cercana a la cancha de Unión, y que el inicio del episodio pudo haber funcionado para atraer a que se juntara toda la gente que se vio.

Contó que en las cámaras de seguridad del supermercado puede verse que ingresan unas 10 mujeres, a las que suman 5 más en seguida, que se dirigen al sector de los electrodomésticos. Cargan los carros hasta donde pueden y cuando son advertidas por la seguridad del local, salen corriendo. Cierran las puertas del comercio, y allí es cuando se desata una andanada de piedrazos sobre el ChangoMás, de donde no pudieron llevarse nada.

De allí, a la distribuidora, que sí sufrió robos como lo denotan los videos publicados por Tiempo de San Juan. Eran en total unas 200 personas, muchas de ellas con antecedentes penales y sin un hilo conductor a nivel político. Apenas 2 de ellos beneficiarios de planes.

changomas.jpg

La fuente del oficialismo tampoco señala al giojismo como posible instigador de la movida. Dicen que no ven dirigentes cercanos y tampoco motivaciones políticas.

Otro sector que se escuchó como apuntado por los desmanes fue el de las organizaciones sociales, especialmente mencionada la que conduce Juan Grabois. Sus referentes locales no quieren hablar en público, pero descartan de plano que hayan sido ellos quienes están detrás.

Una fuente del sector dijo a Tiempo de San Juan que eso iría contra lo que piensan, porque están en contra de estas agitaciones. Más allá de que el propio Grabois haya dicho que podía ocurrir, no implica que ellos lo alienten, sino por el contrario. Y que incluso Grabois les ha bajado la orden a San Juan de bajar la temperatura y tomar distancia de cualquier cosa que venga con la palabra saqueo.

En cambio, tienen alguna desconfianza sobre “algún a organización más grande que pueda tener capacidad para hacerlo”. Y no descartan que fuera alguna otra organización, con una estrategia más frontal, como Libres del Sur o Barrios de Pie. Ambos conducidos por el dirigente Mauricio Chanquía, que de todos modos tiene acercamiento con el oficialismo provincial.

Del lado del giojismo disipan cualquier fantasma que los señale como posibles autores intelectuales. Una fuente importante del giojismo dijo a Tiempo que “de ninguna manera podemos hacer algo así, una cosa es que tengamos diferencias y nos peleemos con el uñaquismo y otra es hacer este daño”. “Podemos discutir en San Juan, pero de ninguna manera podemos causar problemas políticos a nivel nacional, y esto afecta a la Nación”, dijo.

Y si no son ustedes, ¿Quiénes pueden ser? Allí es donde agregan una teoría sugerente. Dicen que hay desde hace poco tiempo un creciente contenido en los medios de comparar la crisis del 2001 con la actual, cuáles son los parecidos, cuál fue peor. Y allí surge lo de los saqueos: “Entonces aparecen estos episodios y la presunta instigación política, yo me pregunto ¿a quién le conviene?”. No hace falta una respuesta sobre lo que ellos presumen.