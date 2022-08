Por los intentos de saqueo, detallaron los beneficios sociales que quitarán a los detenidos

DSC_0094.JPG Intento de saqueo en Rawson

En base a lo informado, los beneficios sociales que están en juego son el programa Potenciar Trabajo, que reciben personas mayores de 18 años, donde los beneficiarios reciben por mes un monto de $22.770, pero en agosto recibirán un plus de $11.000, por lo que el cobro final del beneficio será de $33.770. Además, otro de los programas nacionales que puede ser retirado es el Progresar, que otorga montos que van desde los $6.400 a los $10.700, según el nivel educativo del beneficiario. Tanto la Asignación Universal por Hijo como la Tarjeta Alimentar son beneficios sociales que no se van a tocar, ya que sería vulnerar el derecho de los niños beneficiarios de esos planes sociales, por más que sean adultos quienes lo perciban.

DSC_0119.JPG Intento de saqueo en Rawson

“Ayer tuve una comunicación con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación y vamos a eliminar los planes a quienes hayan sido autores materiales del intento de saqueo”, señaló en rueda de prensa el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Y agregó “el Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan invierte con miles de millones de pesos al año entregando ayudas alimentarias. Hay salidas, hay trabajo, y si hay gente que no puede trabajar y con las ayudas sociales no le alcanza, tiene la ayuda social. Es por eso que repudiamos este tipo de hechos”.

Con relación a los beneficios locales, Aballay confirmó que se han cruzado datos para determinar si los detenidos mayores de edad son beneficiarios de tarjeta social o de ayuda alimentaria mensual a través de los módulos, pero confirmó que hasta el momento no se ha detectado ningún beneficiario. En caso de serlo, la ayuda le será quitada de inmediato. “Ninguno de ellos es titular de algún merendero, tampoco son beneficiarios de Tarjeta Social ni están incluidos en el Programa +55, ni en ningún programa de la Dirección de Juventudes. No hemos hecho el cruzamiento de datos con el IPV, pero no hay nada decidido al respecto si se hará o no por el momento”, señaló Aballay.

DSC_0104.JPG Intento de saqueo en Rawson

Un detalle no menor es que también se han enviado los datos de los padres y tutores de los menores que fueron detenidos durante el sábado por la tarde para determinar si son beneficiarios de alguno de los planes sociales mencionados y en el caso de ser así, también les serán retirados.

“Con los datos de los menores que fueron detenidos desarrollaremos un abordaje integral de esas familias, porque entendemos que hay asistencia y contención de parte del Gobierno y nos llama la atención este tipo de acontecimiento”, dijo Aballay, quien confirmó que al menos hasta el momento se tiene conocimiento de dos casos de menores que fueron detenidos durante la tarde del sábado que estaban bajo tratamiento de la Dirección de Abordaje de Adicciones del Ministerio. Incluso uno de ellos formó parte del Proyecto Juan, pero ambos abandonaron los tratamientos y la pretensión del ministerio es que retomen los tratamientos.