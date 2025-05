"Ojalá ese asesino se pudra en la cárcel": la familia del changarín cargó duramente contra "El Veneno" Morales por el crimen en Pocito

La joven también reveló que la víctima vivía en una casa heredada de su abuela, la cual fue desmantelada por personas de su entorno. “Le robaron hasta las medias. Se quedaban con la comida, la ropa, la plata que cobraba, todo. Pero él quería quedarse ahí, era su lugar”, contó.

Camila defendió la memoria del hombre y negó que fuera una persona conflictiva. “Mal tipo no era”, aseguró, y destacó que, pese a su situación, jamás fue violento. “Nunca tocó ni un pelo a nadie, ni una piedra que no fuese de él. No voy a decir que era un santo, porque nadie lo es, pero no se merecía morir así”.

Cerró su carta con un pedido enfático a la Justicia: “Queremos justicia, porque no merecía que lo mataran. Ojalá ese asesino se pudra en la cárcel”.

Aunque "El Veneno" negó el asesinato, fue enviado al Penal de Chimbas

La resolución del juez de garantías Matías Parrón se conoció en la noche de este miércoles durante la audiencia en la que el fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Agostina y Emiliano Pugliese imputaron a Leandro Ezequiel “El Veneno” Morales del delito de homicidio simple. Ésto pese a que el propio sospechoso, con el asesoramiento del abogado Mario Morán, dio una versión con la que trató de exculparse del hecho.

Para los investigadores de la UFI Delitos Especiales hay suficientes pruebas para acreditar en esta etapa del proceso que “El Veneno”, un luchador experto y hermano de dos policías, no sólo golpeó al changarín Víctor Daniel Cachi, sino que le clavó un cuchillazo. “El Cara de Goma”, tal como apodaban a la víctima, recibió un puntazo en el muslo izquierdo que le afectó la arteria femoral y desencadenó en su muerte en cuestión de minutos el martes último el Lote Hogar 12, en Pocito. Además de la herida de arma blanca, el fallecido presentaba escoriaciones en el rostro a consecuencia de golpes de puño que sufrió, de acuerdo con la autopsia.

También se constató que la víctima estaba desarmada, que llevaba una bolsa plástica con presas de pollo y semitas, y que en nada podía ponerse a la par de Morales. Medía 1,68 metro de altura. En cambio, el imputado tiene una estatura de 1.85 de alto o más y todos los vecinos del Lote Hogar 12 lo conocían como “El Veneno” o “El Picante” por su fama de “complicado” y de alguien al que debían temer. Es que, si bien posee el oficio de herrero, el sospechoso es un peleador profesional de Kick Boxing.

La víctima antes de ser asesinada intentó denunciar a "El Veneno" Morales

Tras el crimen, la Justicia barajó diferentes hipótesis de cómo ocurrió este asesinato. Hay una que va perdiendo mucha fuerza, se trata del presunto robo donde testigos señalaron que Cachi era ladrón y que le había robado a Morales.

Otra toma mucha fuerza. Los investigadores creen que Morales se enojó con Cachi y que ahí comenzó a golpearlo y luego terminar su vida asestándole un puntazo a la altura de la ingle.

Antes de este ataque hubo otro episodio de violencia y también lo protagonizaron Cachi y Morales. Supuestamente, Víctor Daniel Cachi fue a pedirle comida y Exequiel Morales le dijo que se fuera y lo golpeó. Supuestamente, Cachi se fue a un puesto policial y empezó a hablar con una policía para contarle lo que le había pasado. Ahí es cuando aparece su amigo, de apellido Carrizo, le dice que no haga nada y se van. Instantes después, Carrizo le dijo a Cachi que lo acompañara otra vez al B° SOEME a cobrar una changa. Ahí habría sucedido el otro ataque, que lamentablemente terminó con la vida de Cachi.

Como adelantó este diario, este hombre les ofrecía a los vecinos hacer changas a cambio de comida. Según testigos, Cachi se enojada cuando le respondían que no y se ponía “muy atrevido”.

No era la primera vez que Víctor Daniel Cachi iba a este barrio y este martes fue a pedir comida a la casa de Morales, a las 12:15 horas. Ahí ocurre el primer problema, donde Cachi se va al puesto policial e intenta denunciar a Morales (testigos ahí lo ven con raspones en la pierna).

Cronológicamente, el otro episodio pasa a las 12:35 horas. Donde Cachi vuelve a acercarse a la casa de “El Veneno” Morales (no por su vereda, sino por la de enfrente). Los investigadores apuntan que Morales le recriminó qué hacía por ahí ya que le habría dicho “que no se apareciera otra vez”. Ahí tienen un cruce de palabras, Morales (que es de una contextura física más alta) lo golpea y finalmente le da el puntazo a la altura de la ingle.

Las córneas de Cachi fueron donadas.

Según confirmaron fuentes judiciales, Exequiel Morales atinó irse hacia su casa tras el supuesto ataque, pero dicen que se devolvió cuando vio a Cachi tirado en el piso y lo auxilió. Expresan que le hizo un torniquete en la pierna.

El caso sigue en pleno proceso de investigación y Morales se encuentra detenido como principal sospechoso de este homicidio. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de formalización.