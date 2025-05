Volcó su auto en 25 de Mayo, pero terminó ileso

Milagrosamente, López no sufrió heridas de consideración. Salió por sus propios medios y no necesitó ser hospitalizado. El hecho no involucró a otros vehículos.

Pocos minutos después, personal de la Comisaría Jurisdiccional y de la Departamental 6 llegó al lugar. Aseguraron la zona, asistieron al conductor y comenzaron a trabajar para despejar la ruta.