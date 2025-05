La mamá de Lucía Rubiño expresó su dolor: "Siento desprotección e impunidad de la justicia"

En su carta, Montilla reflexionó sobre el significado de la palabra "resistencia", en un contexto de duelo personal y cuestionamientos hacia el funcionamiento de la justicia. "Por más que use todos los sinónimos, termino abatida y tirada en el piso. Porque a mí me vencieron", escribió. A pesar de ello, indicó que encontraba sentido en continuar al mirar a su familia, sus amigos y a quienes la acompañaron en el proceso.

El mensaje fue publicado días después de que el juez de Garantías, Javier Figuerola, decidiera aplazar hasta el 5 de mayo de 2025 la resolución del pedido de sobreseimiento. En la audiencia anterior, el fiscal Iván Grassi había considerado que la conducta de Echegaray no fue determinante para el fallecimiento de Rubiño, motivo por el cual solicitó su sobreseimiento. La defensa del imputado no se opuso, mientras que la querella anticipó que apelaría si el pedido era aceptado.

Montilla mencionó que no logró permanecer en la audiencia completa y relató cómo vivieron ese momento los allegados a Lucía. También expresó su percepción sobre el accionar del Poder Judicial, afirmando sentirse desprotegida y observando —según sus palabras— una "impunidad de la justicia en todo sentido".

El caso de Lucía Rubiño, ocurrido en octubre de 2023, generó una fuerte repercusión pública, en parte debido a la imputación de Echegaray, hijo del juez federal Hugo Echegaray. Mientras el proceso judicial avanzaba, la familia de la joven mantuvo una postura activa en redes sociales y en manifestaciones públicas bajo el lema “Justicia por Lucía”.

Belén Montilla concluyó su carta agradeciendo a quienes la acompañaron durante la jornada judicial y reiteró su compromiso con la búsqueda de verdad en memoria de su hija.

La carta

Busqué la definición de resistencia y me salió esto: aguante, fortaleza, fuerza, vigor, potencia, entereza, robustez, solidez, energía, vitalidad.

La busqué porque, entre el cúmulo de sentimientos que tengo, resonaba en mi cabeza: resistencia, resistir. Y la pregunta es: ¿a qué?

¿A tu muerte? Si ya sucedió, y por más que use todos los sinónimos, termino abatida y tirada en el piso. Porque a mí me vencieron.

Pero vuelve a cobrar sentido resistir cuando miro a los ojos a Simón, a mi familia, a mis amigos, a mi danza, y veo que ellos resisten conmigo. Entonces la respuesta es: sigo con la pena. Resistir a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor: juicios, pericias, testigos… impunidad, desidia, desinterés.

Cuatro días van a ser con el lunes. Pensé para estar, sentí que te lo debía. Y no pude. Solo fui el primero. Perseveré en el respeto, y no existió. Tres personas destrozadas dentro de la sala y otras afuera preguntando desesperadas cómo estábamos. Cada palabra de la lectura era una herida más en mi cuerpo, cada nombre de tus amigos como testigos era recordar hermosos momentos con ellos… y que ya no están más.

Pero todo esto no alcanzó con un día, y fue otro, y otro, y vaya a saber cuántos más… Y si fueran muchos, porque confiamos en una investigación justa, quizás valdría la pena. Pero esto es una escena con un final anunciado, donde me siento parte de una gran puesta en escena: unos lloramos (dentro y fuera de esa sala), otros leen pensando en otra cosa, otro duerme porque se levantó temprano a escuchar la historia que le armaron, porque ni siquiera cuidaron ese detalle, al menos que esté pensado así, para que parezca que resulta más verdadera… Otros miran el reloj porque ya se les hace tarde (seguro para llegar al gimnasio).

Y así pasan los días…

Más allá de Lucía, siento desprotección e impunidad de la justicia en todo sentido.

Esto deja al descubierto el accionar de este poder, sea el caso que sea. Y más aún cuando están acostumbrados a mover los hilos en beneficio propio.