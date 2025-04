Lucía Rubiño: postergan para el próximo mes el sobreseimiento del hijo del juez

A un año y medio de la tragedia que se cobró la vida de Lucía Rubiño , la joven que fue atropellada por un adolescente en medio de un confuso episodio, la cuestión que involucra a Juan Pablo Echegaray aún no se resuelve y para apreciar un fallo habrá que esperar hasta el próximo mes. Es que el juez que interviene dictó un cuarto intermedio hasta el 5 de mayo, cuando retome el proceso que desvinculará al hijo del juez federal de la causa.

4c32bcfd-ec0f-40eb-8dee-336928ddc29e.jfif Echegaray y una audiencia más a distancia

Basado en los informes de los peritos que analizaron la escena, el fiscal entendió que si bien Echegaray se hallaba en el lugar de los hechos en su camioneta, su participación no fue determinante en el desenlace. Aunque realizó una maniobra que es cuestionada por el querellante Marcelo Fernández, el leve giro hacia donde estaba el Renault Sandero que segundos después impactó sobre la humanidad de Lucía -para la fiscalía- no desencadenó la tragedia.

Es por esa razón que cuando culmine la lectura de su postura, le pedirá a Figuerola que desestime la acusación contra el hijo del juez Hugo Echegaray. Frente a la no oposición de la defensa encarnada por Joaquín Moine, el magistrado no tendrá más remedio que dar lugar al pedido del fiscal Grassi.

Por todo ello, la querella, que representa los intereses de la familia de Lucía, la que dijo presente en todas las audiencias, incluso en la que se desarrolló el jueves último, acudirá al Tribunal de Impugnación para intentar torcer la historia a su favor. A diferencia del Ministerio Público, está convencida de que Echegaray fue crucial en el fatídico hecho. De no haber sorprendido con su leve giro al otro conductor-según sostiene-, el menor no habría dado el volantazo y no habría impactado a la chica.

Cabe destacar que el pedido de desvinculación es sólo por el delito de homicidio culposo, ya que por el delito de correr picadas (realizar pruebas de velocidad), Echegaray irá a juicio. De hecho, el fiscal ya notificó a las partes que llevará adelante el control de acusación por ese ilícito, que resulta menor en comparación con el homicidio culposo.

Mientras tanto, la causa que se investiga en la Justicia de Menores se encamina al juicio frente a la resistencia de la defensa del chico procesado por homicidio con dolo eventual. Su abogado, Nasser Uzair, ha realizado diversas apelaciones a los fallos contradictorios, forzando el curso del expediente hacia la Corte de Justicia.