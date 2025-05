Seba Garay en el Teatro del Bicentenario: una noche para celebrar la música cuyana

El espectáculo promete un recorrido por su obra, con arreglos actuales y una puesta sensible, en la que confluirán su voz, su guitarra, sonidos electrónicos y la esencia de los ritmos cuyanos y latinoamericanos.

“Actuar en el auditorio del Teatro del Bicentenario significa mucho para mí, es tocar en mi casa es tocar para mis amigos, reencontrarme con la música en un espacio particular. No voy a estar solo, me acompañará Benjamin Hernández”, dijo el artista a Tiempo de San Juan. Agregó que el repertorio será un repaso por sus canciones más escuchadas y será también un viaje por Latinoamérica.

Seba Garay no necesita demasiadas etiquetas: escribe, canta, gestiona, produce. Desde hace más de dos décadas, viene construyendo un puente entre la raíz folclórica de Cuyo y los nuevos lenguajes musicales. Lo hace con una estética propia, una voz cálida y una lírica que apela tanto a la memoria como a la conciencia.

“Soy un cancionista cuyano, pero también me gusta jugar con los sonidos, las texturas, los silencios”, dice con naturalidad. Y esa mezcla se nota. En sus discos conviven la tonada, el rock, la trova y la electrónica, en un diálogo constante entre tradición y experimentación.

En su recorrido ha tenido cruces memorables: desde escenarios compartidos con Abel Pintos, Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler hasta ese encuentro inolvidable con Mercedes Sosa, que lo marcó profundamente.

“Fue una de esas cosas que te cambian para siempre. Me escuchó cantar en una serenata, sin saber quién era yo. Al otro día me subió al escenario. Después vinieron giras, charlas, consejos que aún me resuenan”, recuerda.

De la casita familiar a los escenarios del mundo

Su formación fue, en gran parte, autodidacta. Aprendió a tocar con cancioneros y a cantar escuchando a sus ídolos. “La música siempre estuvo en mi casa: desde Charly hasta los Chalchaleros. Con mis hermanos armamos un grupo y así empezamos a tocar en plazas, escuelas, festivales barriales…”.

Con el tiempo, su guitarra lo llevó por España, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y Francia, exportando el folclore cuyano a través de una mirada contemporánea, abierta y reflexiva.

Hoy, con 41 años y dos hijas pequeñas, Seba encuentra en la familia una nueva forma de componer. “Me interesa la ternura, la pregunta por el otro, por lo que nos pasa como sociedad. La paternidad me sensibilizó mucho. Quiero que mis canciones digan algo, que generen un movimiento interno”.

Esa inquietud lo llevó a crear también “La Gestión de la Canción”, una plataforma para acompañar a otros músicos en temas legales, derechos de autor y estrategias de desarrollo artístico. “Hay talento, pero muchas veces faltan herramientas. La idea es que puedan vivir de su arte sin depender de nadie”.

Seba Garay no sólo canta el folclore: lo piensa, lo transforma y lo proyecta. Con cada disco, con cada show, propone un viaje hacia lo profundo de la cultura cuyana, pero desde un presente activo, comprometido, contemporáneo.

El concierto en el Teatro del Bicentenario será, sin duda, una celebración de esa identidad viva. Una invitación a redescubrir lo nuestro desde la música, desde la emoción, desde la voz de un artista que no se detiene. Las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro y en tuentrada.com.