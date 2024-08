El uñaquista Eduardo Cabello ratificó su apoyo al RIGI, pero no estará en la votación

Restan horas para el tratamiento de la adhesión al Regimen de Incentivo para las Grandes Inversiones ( RIGI ) en la Cámara de Diputados local . Tal como adelantó Tiempo de San Juan, el uñaquista Eduardo Cabello respaldó este punto de la Ley Bases , pero manifestó que no estará presente al momento de la votación .

El secretario General de la CGT en San Juan confirmó su inasistencia en la sesión del próximo jueves 15 de agosto. “Lamentablemente no podré estar presente en la sesión del jueves debido a una reunión”, dijo en diálogo con Radio Sarmiento. El legislador dio aviso previo a través de una nota.

Cabello es presidente del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) y esa jornada deberá asistir a una reunión con el Secretario de Trabajo de la Nación. Irá como representante de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara de Diputados.

También ratificó su apoyo al RIGI al mencionar que es un “catalizador de la economía”. Dijo que “son herramientas que, en una situación como la que está viviendo el país, te da la posibilidad de atraer mejores inversiones, pero es indispensable que los mismos beneficios otorgados a las empresas extranjeras sean accesibles para las argentinas, y más específicamente, para los proveedores sanjuaninos”.

Cabello se inclinó a favor impulsado por su posición sindical, según lo expresado por este medio la semana pasada. En un momento complejo para conseguir trabajo, sería contradictorio votar en contra de inversiones mineras que ocuparán la masa desempleada que dejó el gobierno de Javier Milei tras el corte de la obra pública y el descenso furioso de la obra privada por la recesión.

Los votos uñaquistas a favor del RIGI

Si se mantiene la postal con la que arrancó esta semana, el jueves 15 de agosto el RIGI será aprobado en la Cámara de Diputados de San Juan con 23 votos afirmativos, entre ellos los de cinco uñaquistas. Según pudo confirmar Tiempo de San Juan, a los positivos de Cristina López de Abarca, Eduardo Cabello y Omar “Mengueche” Ortiz se le sumaron los del calingastino Jorge Castañeda y del albardonero Pedro Albagli.

El 28 de junio el gobierno del presidente Javier Milei consiguió su primer triunfo legislativo, cuando la Ley Bases fue aprobada tras un intenso debate que tuvo un pico de dramatismo con el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel en Senadores. En San Juan, el único representante de la Libertad Avanza en la Cámara, Fernando Patinella, tomó el guante y presentó el proyecto de adhesión a la ley mileísta. Posteriormente el Ejecutivo mandó un mensaje de adhesión al RIGI, que es el paquete más significativo para la provincia.

Siete comisiones debatieron la norma durante poco más de un mes. Hubo paneles de especialistas, de dirigentes empresariales y también voces con objeciones al régimen de incentivo. El jueves 15 de agosto se tratará en el recinto, en una sesión que promete ser maratónica.

El oficialismo arrancó con el peronismo uñaquista y giojista en contra del régimen. El apoyo del bloque Cambia San Juan, del bloquismo, de la Libertad Avanza, del Frente Renovador y el Bloque del Este le aseguraba al gobernador Marcelo Orrego un empate con final feliz. El objetivo original de sacar el RIGI se transformó en una meta más ambiciosa: cosechar más voluntades del riñón más peronista.

Los primeros diputados que se desmarcaron e informaron internamente que votarán a favor del RIGI fueron Eduardo Cabello, Cristina López de Abarca y Omar Ortiz. Las razones de los tres son distintas. El líder de la CGT lo hace en función del empleo, la albardonera porque resucitará el Parque Industrial del departamento gracias al traslado de Josemaría a este predio y el vallisto, porque confía en la llegada de inversiones turísticas.

Posteriormente se sumaron Jorge Castañeda y Pedro Albagli. En el caso del calingastino, dijo a este medio que votará a favor porque, aunque no sea “una buena ley”, representa a un departamento minero y esta normativa es una oportunidad. Por su parte, el diputado por Albardón, tiene los mismos argumentos que López de Abarca.

El RIGI generó un cruce de ideas dentro del peronismo. Por un lado, el diputado nacional Walberto Allende, quien se ha manifestado a favor y milita para que los diputados sanjuaninos voten a favor del régimen de fomento a grandes inversiones. Incluso, se lo ha podido ver comunicando su postura en los medios de comunicación. Para el nuevejulino, el RIGI es una oportunidad para San Juan, que excede a Orrego.

La postura del legislador se contrapone con la de otros popes del uñaquismo, entre ellos Mauricio Ibarra y Cristian Andino, dos hombres que forman parte del círculo de máxima confianza del ex gobernador. No les cierra el RIGI y tampoco apoyar una medida que salió de las entrañas libertarias.

Los diputados no quedaron afuera del tironeo. A la disyuntiva generalizada se le adiciona otro condicionamiento y es que Uñac no apoyó el RIGI. “Es nuestro conductor, nos parece raro ir en contra”, agregó otro dirigente en estricto off.

Si los votos se mantienen como hasta ahora, el RIGI será aprobado con 23 votos, entre los cuales están los cinco de los legisladores uñaquistas que optaron por un camino diferente al seguido por el pocitano en Senadores.