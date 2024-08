Se desmarcaron al menos tres diputados uñaquistas y votarán a favor del RIGI

Los uñaquistas suman 15 diputados. La respuesta no es unánime sobre el camino que seguirán y tres anticiparon internamente que su voto se encamina a ser favorable al RIGI. Ellos son Eduardo Cabello , líder de la CGT; Cristina López de Abarca , diputada de Albardón y Omar “Mengueche” Ortiz , de Valle Fértil. Y hay otros que tienen dudas y todavía no definen qué harán.

Las razones para levantar la mano a favor del RIGI son distintas en cada caso. Cabello votará impulsado por su posición sindical. En un momento complejo para conseguir trabajo, sería contradictorio votar en contra de inversiones mineras que ocuparán la masa desempleada que dejó el gobierno de Javier Milei tras el corte de la obra pública y el descenso furioso de la obra privada por la recesión.

El vallisto Ortiz confía que gracias al régimen llegarán inversiones turísticas al departamento que supo comandar durante dos períodos consecutivos. Cree que Ischigualasto será un imán para cadenas hoteleras y el sitio podrá convertirse en una atracción mundial.

Para Cristina López de Abarca, diputada albardonera, votar en contra del RIGI es casi imposible. Es que, si bien ideológicamente puede no coincidir con algunos de los puntos del paquete normativo, el Parque Industrial del departamento que representa resucitará gracias a la instalación de las oficinas de Josemaría y BHP.

Con estos tres votos uñaquistas, la aprobación del RIGI saldría con 21 votos. A estos positivos se les pueden sumar otros que están en duda, como el del diputado departamental, Jorge Castañeda y del ullunero, Leopoldo Soler.

El 28 de junio el gobierno del presidente Javier Milei consiguió su primer triunfo legislativo, cuando la Ley Bases fue aprobada tras un intenso debate que tuvo un pico de dramatismo con el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel en Senadores. En San Juan, el único representante de la Libertad Avanza en la Cámara, Fernando Patinella, tomó el guante y presentó el proyecto de adhesión a la ley mileísta. Posteriormente el Ejecutivo mandó un mensaje de adhesión al RIGI.

Siete comisiones debatieron la norma durante poco más de un mes. Hubo paneles de especialistas, de dirigentes empresariales y también voces con objeciones al régimen de incentivo. El 15 de agosto se tratará en el recinto, en una sesión que promete ser maratónica.

Cabe recordar que Walberto Allende junto a los otros diputados sanjuaninos del peronismo –Fabiola Aubone y Jorge “Coqui” Chica- votaron en contra de la Ley Bases pero a favor del RIGI. Su conductor político, Sergio Uñac, en una movida que apuntó a reforzar su posición dentro del partido tanto a nivel nacional como provincial, votó en contra de la Ley Bases y del RIGI. Si bien dentro del sector minero y empresarial sorprendió cómo votó, pocas horas antes el pocitano había advertido a su círculo sobre la negativa total al paquete legislativo.

El RIGI generó un cruce de ideas dentro del peronismo. Por un lado, Allende, quien se ha manifestado a favor del RIGI y milita para que los diputados sanjuaninos voten a favor del régimen de fomento a grandes inversiones. Incluso, se lo ha podido ver comunicando su postura en los medios de comunicación. Para el nuevejulino, el RIGI es una oportunidad para San Juan, que excede a Orrego. Es más, viene insistiendo con la necesidad de que el peronismo “deje de pelearse con todo el mundo”.

La postura del legislador se contrapone con la de otros popes del uñaquismo, entre ellos Mauricio Ibarra y Cristian Andino, dos hombres que forman parte del círculo de máxima confianza del ex gobernador. No les cierra el RIGI y tampoco apoyar una medida que salió de las entrañas libertarias del gobierno.

Los diputados no quedaron afuera del tironeo. A la disyuntiva generalizada se le adiciona otro condicionamiento y es que Uñac no apoyó el RIGI. “Es nuestro conductor, nos parece raro ir en contra”, agregó otro dirigente en estricto off.

Para el orreguismo el RIGI es política de Estado. Y van en busca de más adhesiones para el 15 de agosto.