Macri vuelve a la carga contra Milei: "Transar con los malos"

En la misma línea, el exmandatario aseguró que “hay mucha mezcla” en las direcciones de los organismos que se generó por el “desconocimiento por venir de afuera”, y por “gente que cree que tranzando con los malos les va a ir mejor”.

“Les gusta lidiar con los malos, se lo dije a Santiago Caputo y se lo digo cada vez que hablamos. Esa gente nunca los va a ayudar a cambiar nada”, sentenció, y completó: “En los distritos en los que arman tienen dirigentes que eran de los K o del Massismo en Jujuy, San Juan, Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires”.

En otro pasaje de la entrevista, Macri afirmó que la administración libertaria “pelea fuerte” contra el status quo, y a veces, “contra su propia sombra” donde “pierde mucha energía”.

“Me pongo a pensar qué cosas se pueden seguir haciendo en función de que la gente está bancando, porque nadie está mejor que hace un par de años, pero todos son conscientes de que aquello era un festival de billetes que se imprimían en el BCRA por parte de (Sergio) Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, sostuvo además.

Asimismo, subrayó: “Pero la inflación sigue en el 3 coma algo mensual, y eso debería ser anual. Estamos en la dirección correcta, falta mucho, no da para festejar tanto”.

“Hace falta que todas las instituciones tengan la misma coherencia por encima de cualquier persona. Que cada institución esté liderada por alguien que inspire respeto y no que tenga un prontuario”, sintetizó Macri.

Las críticas de Macri a Karina Milei y a Manuel Adorni

El exmandatario reveló que su espacio apuesta a la formación de dirigentes para asumir a cargos y pidió “no improvisar” en un claro mensaje al armado de listas violeta. “Silvia Lospennato lo dice todo el tiempo, no se puede improvisar. Cuando uno le pide la confianza a la gente tiene que saber a dónde y a qué va”, sentenció.

En una clara crítica al vocero presidencial, Manuel Adorni, candidato de LLA en la Ciudad, planteó: “Hay que estar preparado. Uno puede ser un buen vocero, pero para ser legislador hay que saber. No improvisar es votar al PRO”.

“Que Karina Milei haya elegido dar la batalla contra el PRO en la Ciudad está mal. Está con los Menem todo el día, no ve lo que es La Rioja, es un feudo terrible, donde no hay libertades, no entró nada del cambio”, criticó con dureza sobre el rol de Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Por otra parte, responsabilizó a la secretaria general de la Presidencia de no acordar en la Ciudad de Buenos Aires, y planteó que si no hay entendimiento en la provincia que lidera Axel Kicillif es por voluntad del Gobierno.

"Todos los días escriben que no quieren hacer un acuerdo con nosotros, que se quieren llevar a tres o cuatro dirigentes nuestros. Eso no es hacer un acuerdo, no es ser respetuoso de quien te acompañó durante este año y medio, te ayudó a ganar y a fiscalizar. Cuando estaban atascado, en una crisis, ¿quiénes fueron los que defendieron y batallaron por ellos? Los diputados del Pro. Mientras tanto, los legisladores de LLA se tiraban agua y hablaban con cornetas“, desarrolló.

Por último, calificó de “ocurrente” la respuesta de Milei a su denuncia contra los referentes del PRO que se pasaron a las filas libertarias por plata, y planteó que “entendió todo".

“Entendió que hay gente que está tan desesperada por conservar su cuota de poder, renovar una banca o renovar cualquier tipo de cargo, que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso es ponerse un precio, eso es no tener valores”, concluyó.