Julián Rins: el impacto del RIGI en la construcción y la abultada deuda de Nación a empresas sanjuaninas

El empresario Julián Rins consideró que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) es la herramienta que permitirá liberar el potencial que tiene Argentina y San Juan, en el actual parate de obra pública. Además, se refirió a la deuda nacional por obras hechas no pagadas, en torno a 11 mil millones de pesos.

“En los últimos años Argentina no ha dado las señales de seguridad que tienen que dar para que arranquen los proyectos de inversión en Argentina. Los niveles de inversión en comparación a otros países son bajísimos y particularmente en San Juan porque la minería es una actividad que requiere alta inversión de capital y hoy las empresas que están en condiciones de hacerlo son empresas que en muchos casos están en el extranjero, pero también que puede haber empresas locales y esas empresas necesitan que se den las señales de seguridad y certeza que en el pasado hemos roto”, dijo en apoyo al régimen de grandes inversiones que se debatir en la Legislatura el próximo 15 de agosto.

Destacó que mientras en Chile las exportaciones rondan los 50 o 60 mil millones de dólares, en Argentina son de 4 mil millones, a pesar de compartir la cordillera. “El RIGI puede ser esa herramienta que permita liberar el potencial que hay”, indicó.

La deuda

Al momento de consultarle sobre si han quedado deudas de Nación en obra pública, Rins dijo que el número ronda los 11 mil millones de pesos, solamente en vivienda. Dijo que eso incluye obras del Procrear, Casa Propia y el programa Casa Activa. “Pero no es solamente eso, hay obras de Enohsa, que son de cloacas que se han hecho en los últimos años, que fueron muy ambiciosas y generaron que muchas familias que no tenían cloaca hoy tengan”. Respecto al Acueducto del Gran San Juan y del Gran Tulum, destacó que la provincia ha firmado con el Gobierno Nacional su reactivación “pero la realidad es que todavía no se han dado las condiciones para reactivar esa obra, tanto de fondos como cuestiones técnicas que hay que resolver”.

Empleo, peor que en pandemia

El empresario dijo que la construcción en San Juan está funcionando “a menos de cuarto de maquina” y que las últimas mediciones del IERIC indica menos de 6.000 obreros activos en San Juan cuyo promedio es de 12.000 trabajadores y ha tenido picos de casi 14.000 empleados de la construcción. “En la pandemia había más trabajadores UOCRA de lo que hay actualmente”, dijo. Agregó que las empresas de la construcción están reteniendo más personal del que necesitan.

Obra pública parada

Rins dijo que en la Cámara Argentina de la Construcción creen que el parate de la obra publica decidido por Milei va a tener repercusiones a mediano plazo. El temor apunta a problemas de suministro tales como las redes de agua y de electricidad que tienen desgastes en el tiempo.

Sobre el método “a la chilena” de inversión público-privada, opinó que el RIGI tendrá efectos porque no solo aplica a la minería, sino a obras de infraestructura. Pero advirtió que para que se den, es necesario que tengan capacidad de repago. “Para construir la ruta 40 San Juan-Mendoza debe tener una circulación diaria de 8000 vehículos para que el peaje sea rentable”, dijo y declaro que Chile tiene una inversión en obra pública en términos del PBI más alta que la que tenía Argentina previo a la administración de Milei. “No hay países donde su infraestructura pública la financie exclusivamente el sector privado”, dijo.

Fusión de BHP y Lundin

¿Qué les podría significar a ustedes en cuanto a movimiento que se instale por ejemplo y que se desarrolle finalmente Josemaría o Filo del Sol tras el anuncio de fusión entre BHP y Lundin”, se le consultó? Rins opinó que será un efecto positivo, ahora que la Nación no derrama financiamiento en obra pública.

“La inversión no va a venir por el sector público, o va a estar disminuida. Si bien la administración actual de la provincia tiene vocación de desarrollar la obra pública y de realizar inversión, tiene limitaciones, Sus gastos corrientes son de alrededor el 80%. Y la por la crisis actual y recesión, tampoco hay inversión por el sector privado”, indicó. “La actividad económica que genera cualquier gran inversión que en este caso podría ser la minería claramente genera desarrollo y genera crecimiento en el resto de las actividades económicas”, aseguró.