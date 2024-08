RIGI: los empresarios sanjuaninos que salieron a impulsar fuerte su aprobación y los que fueron con el freno de mano

Es llamativo que en una provincia minera como San Juan, que se jactó durante los gobiernos peronistas - José Luis Gioja primero, y Sergio Uñac después- de defender a capa y espada a las grandes inversiones, ahora las miran de reojo. Por eso ahora pasa algo curioso, que los legisladores de ese mismo color político quieren voltear al régimen sin el cual la mayoría considera que no se podrán concretar los proyectos más importantes.

Esa contrariedad se trasladó al empresariado, y si bien la mayoría de los grandes jugadores se encolumnaron tras sus respectivas cámaras al salir a pedir públicamente a los legisladores del peronismo que depongan su actitud, a otros se demoraron y fueron más cautelosos.

Un ejemplo de los que salieron a pedir con fervor la adhesión al RIGI es el proveedor minero Daniel Cárcamo. “Para mí es una vergüenza en San Juan, en estos momentos, estar debatiendo si adherir o no al RIGI, contando los votos”, dijo en el programa Paren las Rotativas el martes pasado, emitido por Canal 13 San Juan.

Incluso no tuvo empacho en cuestionar el voto negativo del ahora senador Uñac: “Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y lo que hacemos”, y ese pensamiento lo trasladó al empresariado: “Hemos ido todos a Toronto a vender la minería y hoy le bajamos el voto al RIGI”, criticó. Añadió frases tales como “no remitirse a la obediencia debida” y volviendo a Uñac, le disparó: “señor cuando usted gobernó hizo las cosas bien, pero ahora no, tengamos memoria”.

En la misma mesa estuvo el industrial Hugo Goransky y su actitud fue diferente. Sí defendió la minería, pero le costó cuestionar el comportamiento del ex gobernador en contra el RIGI. Solo ante la insistencia reiterada del conductor del programa, Sebastián Saharrea; llegó a decir que no está de acuerdo con el voto de Uñac. También se explayó en comentar por qué el Régimen para Grandes Inversiones tuvo frenos. “Algún resquemor había porque el RIGI no contempla a las pymes” y deslizó que la Ley de Inversiones mineras “ya lo preveía”.

Embed - Goransky y Cárcamo opinan de la megafusión minera en San Juan

Industriales, reticentes

En ese punto cabe recordar que la Unión Industrial Argentina, bajo la conducción de Funes de Rioja operó junto a sectores textiles y con ADIMRA para hacer caer la Ley Bases y el RIGI. Y los referentes locales se embanderaron con esa línea, aunque ahora lo disimulan y firman comunicados de adhesión. El propio Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan cuestionó en entrevistas en medios locales al régimen.

“No entendemos cómo se generó este régimen que solo beneficia a las industrias de afuera, genera una competencia desleal y perjudica a la industria local”, dijo en el programa televisivo de Lila Cosma. “No estamos en contra del RIGI, pero con este proyecto, todo lo correspondiente para la minería que se pueda comprar afuera, y más barato, lo harán y dejarán de comprar en la industria local”, aseguró. En el diario Huarpe también destacó la “preocupación por el RIGI” y “la facilidad de importar sin impuestos”. Incluso hubo chispazos provenientes de los industriales locales en la feria minera que se hizo en San Juan a fines de mayo, en las mesas donde el gobierno sentó al Juan Alberto Pazo, secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía que llego a defender al régimen.

Palacios fue cambiando al pasar el tiempo, y en la audiencia en la Legislatura, frente a los diputados; cambió su postura por una actitud más frontal: “Adhieran al RIGI, es importante. Necesitamos que se genere la expansión para una industria golpeada. Podemos proteger y cuidar a la industria local, pero necesitamos de la aprobación del RIGI", indicó.

Otro que inicialmente generó dudas es el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez. Se demoró en salir a defender la adhesión de San Juan al RIGI apenas los diputados peronistas anunciaron su voto negativo. Pero algunas autoridades lo justificaron diciendo que le habían pedido que no interfiriera en la política, que esperara. Una vez en la audiencia en la Legislatura, el presidente de la Cámara Minera pidió claramente por el voto al RIGI. Martínez apeló a “la memoria de la provincia de los últimos 30 años”, y se puso a disposición de los diputados para evacuar todas las inquietudes respecto al régimen.

No obstante, hubo empresarios que buscaron desmarcarse de esa actitud inicial, y salieron a viva voz desde el principio a cuestionar la reticencia de los legisladores sanjuaninos. Es el caso del presidente de Casemi, Juan Pablo Delgado, quien dijo a este medio que “es increíble que Mendoza adhiera y en San Juan no se ponen de acuerdo”. En la legislatura siguió con la misma actitud directa: “Pedimos una adhesión rápida este régimen”, declaró.

Entre otros empresarios que no dudaron en salir a apoyar desde la primera hora están Antonio Giménez, de la Cámara de Comercio Exterior; y Tamara Boggian y Mariano Carmona; de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Pero se cuidaron de cuestionar el voto negativo del ex gobernador.

El referente de los exportadores en su última aparición en la Legislatura brindó números relacionados a las exportaciones y el panorama negativo que vive la provincia por entre otros motivos, no ser competitivos en el mercado internacional. Carmona, por su parte; pidió “apoyar al RIGI”, que considero “motor de crecimiento” en la provincia en la que su sector está en recesión y caída.

Apoyos institucionales

Actualmente la mayoría de las cámaras empresariales han emitido comunicados a favor del RIGI. Es el caso de la Mesa de la Productividad -que reúne a exportadores, mineros, constructores e industriales-, y también las diferentes cámaras de comercio, proveedores de Jáchal, Iglesia y Calingasta, y la Federación Económica de San Juan donde habitan múltiples rubros. Respecto a esta última entidad, Diego Hagman dijo ante los diputados que adherir al RIGI “es la única manera para que San Juan tome otro rumbo para mejorar el nivel de vida de la población”, indicó.