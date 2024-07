La furia de Capello contra Uñac y Gioja por el RIGI y la historia de los beneficios que Néstor le dio a Veladero para arrancar

Repercusiones Orrego habló sobre los diputados locales que le dirán "no" al RIGI: "Votan en contra de San Juan"

Fue anoche, en el programa Paren Las Rotativas que se transmite por Canal 13 San Juan , done el ex funcionario provincial y nacional sanjuanino realizo una encendida defensa del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Además de aclarar detalles erróneos que vienen circulando, como es que el RIGI sea solo para inversiones extranjeras, ya que también pueden ser desembolsos nacionales; criticar el “error” de elevar las regalías del 3% al 5% (aunque Orrego ya dijo que no las modificará, existe el riesgo que un próximo gobernador sí lo haga), Capello cuestionó a Uñac por votar contra el RIGI en el Senado y a Gioja. Y a los diputados sanjuaninos uñaquistas y giogistas que anticipan sus intenciones de replicar lo mismo en la Legislatura provincial donde se discutirá si san juan adhiere o no al esquema.

“Tenemos que hacernos la autocrítica y saber que ahora hay 17 diputados que le responden a Gioja y Uñac, que cuando fueron gobernadores estuvieron muy bien a favor del desarrollo de la minería”, indicó, al destacar cómo fueron los orígenes de la minería metalífera en lso gobiernos provinciales y nacionales.

La historia del desarrollo de la minería

Por empezar, contó que el desarrollo minero en la provincia de San Juan arrancó en 1988, cuando el gobernador bloquista Carlos Enrique Gómez Centurión mandó a la Cámara de Diputados el proyecto que dio lugar a la creación del Instituto Provincial de Exploración y Explotaciones Mineras. A ese instituto les transfieren la administración de 10 áreas de reserva minera que tenía la Nación, y nació el actual IPEEM. Entre esas reservas estaba la mina de oro Veladero, la primera en explotarse en San Juan.

Después vino el gobernador Jorge Escobar y a nivel nacional las leyes mineras del ex presidente Carlos Menem: fundamentalmente la Ley de Inversiones Mineras 24.196 y la 24185 de Impacto Ambiental. Y en el 2004, Néstor Kirchner, en plena disparada del precio de los metales, promulgó el decreto 753/04, que permitió a las compañías liquidar la totalidad de sus divisas en el exterior, confirmando el régimen que en los años ’90 fijó las pautas del negocio de la minera extractiva. Fue un gran envión para el despegue de la gran minería metalífera en San Juan. “Todo eso fue una especie de RIGI. Por esos años se sancionó un régimen similar de invariabilidad tributaria por 30 años”, aseguró.

Sobre Gioja

El referente minero aseguro que “es falso” que el ex gobernador José Luis Gioja sea el precursor del nacimiento de la mina Veladero en San Juan. “Viajé con el ex presidente Fernando de la Rúa, en noviembre del año 2000 a Canadá y la plana mayor de Barrick le comunicó que se iba construir Veladero. Agregó que la firma de la Declaración Ambiental la firmó el geólogo Rubén Aguilera, que fue director del ex gobernador Wbaldino Acosta. Empezó la construcción y en el 2005, ya con Gioja se sacó el primer lingote.

Capello recordó los incidentes de derrame de cianuro de Veladero y cuestionó que “cuando se escondían los funcionarios de Gioja, salimos desde el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas a explicarle a la gente que estaba absolutamente asustada”.

“No estoy pasando factura, estoy diciendo que en este desarrollo minero estuvo el bloquismo, la Unión Cívica Radical, el Justicialismo, la Cruzada Renovadora, estuvimos todos. Y eso lo pueden romper porque son unos irresponsables”, lanzó.

Sobre Uñac

Los dardos también apuntaron contra el ex gobernador y actual senador Sergio Uñac, que votó contra el RIGI, y lo acusó de seguir órdenes del Instituto Patria, la asociación política que dirige Cristina Fernández. “Hemos visto lo que ha hecho el senador Uñac, votando en contra de esto, diciendo cosas realmente ridículas, como que es para grandes inversiones privadas. ¡Lleva ocho años como gobernador y 12 contando como vice, yendo a Toronto a llamar a las grandes inversiones para que vengan a la provincia! ¡Ahora está preocupado!”, criticó.

“No solo es contradictorio, sino que está mintiendo porque Barrick es una empresa canadiense que ha invertido y llevado adelante Veladero. Y ¿de dónde son los proveedores, los trabajadores, los que prestan servicio? La gran mayoría de San Juan”, añadió.

Cobre vs oro

Capello dijo que ahora los cimbronazos políticos en contra el RIGI en San Juan pueden perjudicar el desarrollo de minas de cobre y destacó un dato: que el cobre es distinto al oro porque tiene “muy poca renta”, y por eso necesita un régimen especial de beneficios para atraer las grandes inversiones.Detalló que las empresas de Chile, entre el 2014 y el 2017, no tuvieron renta, sino que estaban “a raya” o perdían plata.

Espero que el peronismo no desande el camino recorrido donde todos juntos apoyamos el desarrollo minero”, dijo Mario Capello.

Otro tema que se puso sobre la mesa es la poca o nula reacción del empresariado local acerca de la postura de los diputados de la oposición que ahora ponen en duda la aprobación del RIGI en San Juan. “Veo poca defensa”, dijo cuestionando que los empresarios y proveedores que tienen negocios y viven gracias a la minería; no han levantado la voz.