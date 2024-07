Las idas y vueltas del uñaquismo con el RIGI: del apoyo, al rechazo y la dispersión

No hay una posición clara del peronismo local respecto a una norma clave para la economía de San Juan: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los capítulos que integran la Ley Bases y tuvo el OK del Congreso de la Nación. Hubo un ida y vuelta en las votaciones en Diputados y en el Senado. Exactamente como un péndulo. En la Cámara baja, los legisladores nacionales respaldaron el régimen. En la Cámara alta, el propio Sergio Uñac, junto a la camporista Celeste Giménez, lo rechazaron. Ahora toca que la provincia adhiera a la normativa. El proyecto ya está en la Legislatura y el bloque Justicialista -mayoritario- tiene más dudas que certezas sobre cómo votar. Inicialmente, se inclina a ir en contra.

Es decir, si bien los uñaquistas fueron en contra de la Ley Bases, dieron luz verde al RIGI. El capítulo sometido a votación obtuvo 134 votos a favor, 109 en contra y seis abstenciones. Sin el aval de los sanjuaninos -y los catamarqueños de Raúl Jalil- el oficialismo hubiese quedado por debajo de los 129 votos, el piso para mantener el quórum. Allende, en el rol de presidente de la Comisión de Minería de la Cámara baja, defendió el apartado de las grandes inversiones. "No podemos cambiar de discurso repentinamente luego de 20 años de apoyo a la minería", razonó en una entrevista televisiva post votación.

Con media sanción, la Ley Bases pasó al debate en el Senado de la Nación. Hubo incertidumbre en el uñaquismo. El propio Uñac no dio pistas respecto a su posicionamiento. Las especulaciones indicaron que estaría en sintonía con el RIGI en base a las políticas mineras que desarrolló durante los ocho años de gestión en la Provincia. La Cámara Minera de San Juan y la Mesa de la Productividad pidieron que apoye la normativa que beneficiará a los emprendimiento mineros cupríferos Josemaría, Pachón y Los Azules.

"Destacamos la necesidad de que se tengan en cuenta los aspectos que más abajo se detallan sobre el Capítulo de la Ley Bases respecto al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). Este régimen, según entiende nuestra organización empresarial, es fundamental apoyar aquellas herramientas que promoverán la llegada de inversiones a varios proyectos mineros y este movimiento podrá ser aprovechado por la extensa red de empresas de servicios y venta de bienes que se han desarrollado en la provincia", comunicaron desde la Mesa de la Productividad, que incluye empresas mineras, constructoras, industriales y del comercio exterior.

La postura de la camporista Celeste Giménez se supo ni bien el presidente Javier Milei envió el proyecto al Congreso. Hizo caminatas en contra de la normativa y criticó especialmente al régimen de inversiones. Bajo las órdenes del Instituto Patria, de Cristina Kirchner, la sanjuanina aclaró desde el principio que obstruiría cualquier movida libertaria. Por eso, todos los reflectores estuvieron puestos en Uñac, cuyos diputados votaron a favor. Fuentes consultadas en su momento, dijeron a este diario que el exgobernador procuraría afianzar la relación con el bloque kirchnerista en el Senado. Razonaron que votar a favor lo dejaría solo en la Cámara alta durante los próximos años y afirmaron que eso no era un buen negocio. Finalmente, fue la visión que se impuso. Uñac votó en contra de todo. Ni Ley Bases ni RIGI. Sin embargo, la iniciativa libertaria salió con lo justo por el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En tanto, el régimen obtuvo 38 votos a favor y 32 en contra.

El senador Uñac justificó su contraria. "Es una ley llena de imprecisiones que genera temor en los sectores económicos de la provincia. Es injusta en el trato impositivo de los sanjuaninos que ya invirtieron frente a quienes pueden venir del exterior e invertir, generando condiciones de desigualdad en las estructuras productivas y una gran amenaza para nuestras industrias", dijo. Cumplió con el alineamiento partidario nacional, pero marcó una contradicción respecto a sus políticas y el apoyo de sus propios diputados.

Nuevamente, el sector del peronismo que responde a Uñac ingresó en una etapa de discusión interna. La militancia que sigue al exgobernador José Luis Gioja pidió en las redes sociales que expulsaran del Partido Justicialista a Allende, Aubone y Chica si volvían a acompañar el capítulo de la Ley Bases, que retornó a la Cámara baja por las modificaciones que sufrió en el Senado. Incluso, en el acto por la conmemoración del natalicio de Eva Duarte de Perón, la concejal giojista de Capital, Alejandra Gonzáles Moscheni, dio un duro discurso contra los diputados uñaquistas. "Se han vendido por una moneda", espetó.

Pese a las críticas y el voto de su líder, los tres diputados sanjuaninos respaldaron por segunda vez el RIGI. Allende argumentó en favor del desarrollo de la inversión minera y el desarrollo regional: "El RIGI es el camino correcto para lograrlo. Tal vez no es lo mejor, pero es una oportunidad y nosotros no podemos negar esta oportunidad. Es impensado desarrollar San Juan sin desarrollar la minería". "Nosotros nos reunimos los tres diputados, lo analizamos, consideramos que no era el mejor proyecto, pero sí era una posibilidad que tenía el sector energético y minero", agregó en una entrevista con Canal 13 de San Juan.

Del negativo del líder político, al afirmativo de los legisladores nacionales otra vez. Penduló de nuevo el posicionamiento del uñaquismo. Ahora el tema pasó a la Legislatura provincial, donde el bloque Justicialista, que está a las órdenes de Uñac y que conduce Juan Carlos Quiroga Moyano, tiene mayoría. ¿Cómo votarán los diputados provinciales? El oficialismo votará a favor de la adhesión, el único diputado libertario también. Probablemente, el bloque Bloquista respalde la normativa y el giojista San Juan Vuelve, no. Pero hay dudas en el uñaquismo. ¿Siguen el ejemplo del exgobernador o el de los legisladores nacionales? ¿Sobrevuela la abstención? Hay más interrogantes que respuestas.