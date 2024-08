Las frases picantes de Fabián Martín: de empresarios de turismo y deporte "desalentados" a las "contradicciones" de Uñac por el RIGI

"Se está debatiendo sobre el RIGI. Recordemos que hay dos proyectos, uno presentado por el diputado Patinella que es una adhesión a las dos leyes la Ley Base y la Ley Positiva, y uno del Ejecutivo Provincial donde pide la adhesión estrictamente al RIGI. Esos proyectos se han unificado y se han pasado a siete comisiones. El jueves 15 se se va a saber si están los números o no. No me atrevo a decirlo pero sí podría decir que tengo confianza que, llego al momento, van a estar. Hay varios diputados que todavía no toman posición, hay algunos otros que ya han tomado posición, pero creo que el RIGI va a ser la adhesión al RIGI se va a dar en San Juan", expresó el exintendente de Rivadavia.

Sobre un posible empate, Martín señaló que para él, no hace falta llegar a esa instancia, ya que dado el caso, sería él el encargado de desempatar. "Lo voy a hacer a favor de la adhesión del RIGI pero bueno, tengo plena confianza que llegado el momento la cosa va a salir bien. De de todas formas debe primar la prudencia y debemos dejar que los diputados puedan resolver la situación cada uno de ellos".

El vicegobernador señaló que desde hace varias décadas, en San Juan la minería es política de Estado. "La llegada de inversiones es uno de los puntos principales. Siempre se ha tratado de que lleguen inversiones para inaugurar un nuevo proyecto minero y por lo tanto deberíamos tener una mayoría importante. No sé si el 100%, es difícil. Pero creo que está fuera de discusión los beneficios del RIGI; debemos ser prudentes para ver qué cantidad de votos sacamos y ojalá que nos podamos adherir y ojalá que nos podamos adherir con una mayoría importante".

En ese contexto, Martín señaló que hay contradicciones y algunos antes eran "promineros y ahora pone 'pero´". Y no dudó en referirse al exgobernador Sergio Uñac, quien en la Cámara Alto votó en contra del RIGI: "Ha sido muy contradictorio en su voto, por supuesto votando en contra del RIGI, por supuesto que ha sido. Fue tan contradictorio que sus tres diputados nacionales votaron de manera diferente. Lo de Uñac no lo entiendo porque él fue gobernador, y sabe lo importante que es la minería para el futuro de San Juan y para la proyección de San Juan. Lo de Gioja tampoco lo entiendo. Yo creo que hay una cuestión política en el medio, que hacen que hoy miren las cosas de manera diferente. Nosotros miramos hacia adelante, vamos a adherir al RIGI si Dios quiere, y en eso nos vamos a poner a trabajar fuertemente".

Empresarios de turismo y deporte "desalentados"

En medio de la euforia por el oro olímpico de "Maligno" Torres en BMX y la repercusión que hubo por la pista de skate ubicada en Pocito que lleva siete meses cerradas, Fabián Martín se refirió a la austeridad que predomina en la actual gestión gubernamental respecto a los eventos que antes solventaba el Gobierno y ahora no. En este contexto se refirió a la posibilidad de los privados de apostar por algunos espectáculos deportivos.

"Nosotros en estos primeros siete meses de gobierno hemos sido sumamente austeros por la situación de la provincia. La situación financiera del gobierno no era la óptima y, por lo tanto, si no hacíamos los ajustes que teníamos que hacer, nos hubiésemos visto en ciertas complicaciones", señaló. Y agregó que: "Ya muchos eventos están siendo llevados adelante por privados, es decir, por personas que apuestan, que llevan adelante este tipo de actividades".

Martín señaló que la inversión privada prácticamente está sosteniendo los espectáculos deportivos y que antes no podían competir con el Gobierno: "Me parece sumamente importante que no sea solamente el Estado quien pueda traer estos espectáculos. Creo que de a poco tienen que volver estos tipos de espectáculos pero, por supuesto, sin la intervención total del Estado. El Estado ayuda, el gobierno ayuda en este tipo de espectáculos, pero la producción la suma un particular. Yo porque los empresarios estaban ávidos de poder participar. Yo he estado con algunos de ellos y anteriormente no podían. Sí los dejaban, lo que pasa es que el gobierno traía tantos espectáculos y de un nivel tan alto que no se podía competir contra ellos".