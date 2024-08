El verdadero perfil del nieto libertario del líder de la CGT San Juan: La Biblia, Agustín Laje y la batalla cultural

Así fue. El primer día entró a la Facso y se topó con una galería de afiches a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, afiches del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), consignas de la izquierda en general. Cabello miró a su amigo y le dijo: "Gonza, me voy a quedar y voy a ganar el Centro de Estudiantes. No me voy a Córdoba". Terminó el cursado y volvió a casa, esperó a que su padre regresara del trabajo en el sector de la construcción y le dijo lo mismo: "Me quedo en San Juan, voy a ganar el Centro de Estudiantes".

Hoy Santiago Cabello tiene 21 años, cursa cuarto año de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Unsj y fundó la agrupación Avancemos, una organización estudiantil que representa la Nueva Derecha y que salió tercera en las elecciones del 2021. El joven estudiante tiene dos particularidades: es libertario -seguidor de Javier Milei- en una universidad pública; y es el nieto del actual secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) en San Juan, el diputado provincial Eduardo Cabello. Este diario anunció la noticia el 21 de julio pasado. Esta misma columna de domingo lo resumió así: "Abuelo peronista, nieto libertario. Una postal de época".

A priori, Cabello está inmerso en un ecosistema doblemente adverso. Sin embargo, en cuanto a la faz familiar, no es así. Hay una anécdota que el joven contó a Tiempo sobre la relación política con el líder del peronismo sindical de San Juan. En una charla, una persona le preguntó al cegetista sobre la coherencia entre un abuelo peronista y un nieto libertario. El gremialista contestó: "Prefiero que milite algo que viva y sienta, antes que esté con alguien que no coincide y viva la militancia de manera incorrecta".

image.png El secretario General de la CGT San Juan, Eduardo Cabello.

En ese sentido, Cabello comentó que su abuelo "nunca me intentó imponer nada, pero siempre me invitó a participar. Sigo a mi abuelo desde siempre. Cuando entre a la facultad, me encargué de ver todas sus entrevistas. Lo sigo políticamente, no ideológicamente. Aprendí la parte política de él". Fue el cegetista -como familia y como pastor evangélico- quien le recomendó la lectura de La Biblia como una manera de entenderla política. Específicamente, le dijo que leyese el El libro de Reyes, que relata la muerte de David, el reinado de su hijo Salomón y la decadencia y división del reino de Israel después de que Salomón y muchos de sus sucesores se entregaran a la adoración de ídolos.

La aceptación familiar, según dijo Cabello, estuvo siempre. Pero él también buscó puntos de coincidencia para afianzar un sentido de pertenencia con un abuelo que no solamente es peronista, sino que es la figura más importante del sindicalismo provincial y que supo ocupar un puesto relevante en el esquema de poder del exgobernador Sergio Uñac. "En el secundario todos mis compañeros eran macristas. Yo me abro y digo que soy peronista de Menem. Desde el secundario banco a la derecha, a los sectores conservadores menos progresistas", contó. No duró mucho el discurso menemista. Lo intentó como una manera de verse y de que lo vean dentro de amplio espectro del justicialismo. "Pero nunca fui peronista", confesó.

Por el contrario, Cabello está inscripto en la reciente tradición de la Nueva Derecha que, como especifica Agustín Laje, contiene a libertarios, liberales, conservadores y patriotas. "Banco a Milei desde el 2017/2018, con mi hermano nos peleábamos porque él quería ver a Boca y yo quería ver a Milei en Intratables", reveló.

En la universidad pública, este discurso ingresó, o salió a la luz, hace relativamente poco. Es un territorio todavía considerado hostil para la militancia de Javier Milei. Por eso, Cabello supo desde el principio que iba a estar incómodo. Para él hubiese sido más fácil engrosar las filas de la Juventud Peronista, un espacio donde "iba a ser voz autorizada, no porque tenga la capacidad o el conocimiento, sino porque soy hijo de, nieto de".

image.png Cartel de Avancemos Unsj, la agrupación que banca a Javier Milei en la universidad.

Los cuestionamientos a la administración de la Universidad Nacional de San Juan son variados. Cabello admitió que, en un principio, nadie se animaba a dar su verdadero punto de vista en las clases y que incluso él tenía preocupaciones por eventuales represalias. Sin dar nombres de cátedras ni profesores, contó que un profesor lo tildó de "nazi" porque defendió la Campaña del Desierto de Julio Argentino Roca.

"Quiero dar la batalla desde adentro. Quizá no debería haber política o militancia partidaria en la universidad. No voy a pegar un cartel de Milei. No veo libertad en la facultad. Literalmente entro al aula, veo el techo que no tiene Telgopor, veo los ladrillos, las vigas, nos tienen que cambiar los focos, veo que no hay calefacción, veo que no hay papel higiénico en los baños y veo que el Centro de Estudiantes lo único que hace es regalar cosas. A una semana de las elecciones se pusieron a repartir Constituciones y Códigos", criticó Cabello.

Hay una reivindicación de la batalla cultural que en el 2025 pasará al terreno electoral. La Unsj renovará todas sus autoridades. Avancemos jugará nuevamente y tiene definido en quién confiará y en quiénes no. "No nos vamos a unir a Berenguer ni a Nasisi. Con Jorge -Cocinero- estamos charlando. No estamos dispuestos a que en las listas de Avancemos haya socialistas ni radicales. Los consejeros van a ser de Avancemos. La gente del Pro está adentro, sobre todo de Patricia Bullrich. También captamos el voto religioso de jóvenes que se cansaron del progresismo", informó el presidente de la agrupación y probable candidato al Consejo Superior por el estamento estudiantil.