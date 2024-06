El Rey de España no le dará la bienvenida a Javier Milei

Cuando llegó la solicitud de Milei, Pedro Sánchez había decidido retirar la embajada de España en Buenos Aires, luego de las declaraciones desafortunadas del presidente argentino durante un encuentro con el partido Vox y dirigirse a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez como una persona “corrupta”.

Según fuentes del Ejecutivo español, Zarzuela aún no se comunicó formalmente con Moncloa y dijeron que "no ha hecho falta", debido a que todo lo referido a la Casa Real no tiene vínculo con las relaciones internacionales.