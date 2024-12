Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1869854902882841177&partner=&hide_thread=false El representante de Milei en San Juan compartió un video con insultos al kirchnerismo pic.twitter.com/3eASP0DOOV — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 19, 2024

Junto con el saludo, el diputado adjuntó un video en el que se ve a Milei leyendo un discurso. La voz del Presidente, que está claramente modificada, dice: "No hay día que pase que no me asombre a mí y a todos los que nos acompañan lo mucho que me chupa la p* la opinión de los kirchneristas".

La frase es muy popular en la militancia libertaria. Si bien nació al calor de las redes sociales, fue popularizada por el Gordo Dan, que la utiliza frecuentemente en su programa en el canal de Youtube Carajo. Incluso hizo una canción.